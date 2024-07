¿Cuándo volverá Carlos Salcedo a jugar en la Liga MX? Cruz Azul da ‘permiso especial’ al ‘Titán’

Carlos Salcedo tiene “chance” de ausentarse luego del asesinato de su hermana Paola, mismo donde fue acusado por su mamá de ser autor intelectual y por el cual no ha podido tener minutos en este Apertura 2024 con el Cruz Azul.

Luego de rumorearse que el central mexicano sería dado de baja de manera definitiva del club y tras también haberse dicho que este buscaba salir del país y finalizar su vínculo contractual con La Máquina, al menos se tomará una pausa en lo que se resuelve su situación personal.

A decir del medio deportivo ESPN, el viernes pasado se llevó a cabo en La Noria una reunión de más de una hora entre la directiva celeste y Salcedo y ahí se tomó la decisión en conjunto de que el “Titán” estaría por un tiempo determinado fuera de la institución.

Según los informantes, no se ha rescindido el contrato, pero por el momento Cruz Azul no pagará el sueldo de Carlos Salcedo hasta que no se defina su situación laboral con el club cementero.