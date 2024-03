Daniel Ricciardo, quien buscaba reemplazar a Checo Pérez en RB, recibe ultimátum de Helmut Marko

Daniel Ricciardo pasó de ser quien tomara el asiento de Checo Pérez a peligrar su puesto, incluso, en RB, la escudería hermana de Red Bull en la Fórmula 1.

Medios especializados informaron que Helmut Marko le estaría dando una última oportunidad al piloto australiano para mejorar o sería reemplazado por el neozelandés Liam Lawson.

El diario The New Zealand Herald informó que no se le estaría dando gran tiempo de consideración al ocho veces ganador de grandes premios de F1.

Pues incluso el periódico aseguró que el equipo conocido oficialmente como Visa Cash App RB F1 Team podría tomar medidas drásticas en caso de que Ricciardo no obtenga resultados positivos en el Gran Premio de Japón y el Gran Premio de China.

Daniel terminó en el puesto 12 durante el GP de Australia donde fungió como local, mientras que su compañero en los Racing Bulls, Yuki Tsunoda, culminó en la séptima posición, dándole al equipo sus primeros puntos de la campaña. De igual manera, ha perdido los tres duelos de la qualy ante el japonés.

“Para ser sincero, me siento bien, pero desafortunadamente por los resultados todavía no me siento genial. En las próximas una o dos carreras recibiremos algunas piezas nuevas para el coche. Entonces espero un cambio rápido. Y antes de que nos demos cuenta, volveremos a rendir de maravilla”, fue lo que confesó el piloto de Australia, por lo que se espera, pueda mejorar en las siguientes carreras.

