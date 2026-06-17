Daphne Ramírez gana bronce para Coahuila en el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026

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    Daphne Ramírez gana bronce para Coahuila en el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026
    Además de subir al podio, Daphne concluyó en la sexta posición de la clasificación general entre las mejores competidoras del país. FOTO: Olympic Gymnastics Academy

La gimnasta coahuilense conquistó la medalla de bronce en barras asimétricas y finalizó sexta en la clasificación general durante el Campeonato Nacional de Gimnasia 2026

La gimnasta coahuilense Daphne Desiree Ramírez Toriz logró una destacada participación en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2026, celebrado recientemente en Aguascalientes, al conquistar una medalla de bronce en la prueba de barras asimétricas y ubicarse entre las mejores competidoras del país en la clasificación general.

El certamen, organizado por la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG), reunió en el Gimnasio Olímpico de la Ciudad Deportiva a atletas de diferentes categorías provenientes de todo México. Esta competencia representa el evento nacional más importante de la disciplina y sirve como plataforma para definir selecciones nacionales y procesos clasificatorios rumbo a compromisos internacionales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/coahuila-suma-tres-oros-y-un-bronce-en-el-festival-olimpico-de-boxeo-2026-OE21430916

Durante su participación, Ramírez Toriz consiguió el tercer lugar nacional en barras asimétricas, una de las pruebas más exigentes de la gimnasia artística femenil, además de finalizar en la sexta posición del All Around o clasificación general, resultado que toma en cuenta el desempeño de las atletas en todos los aparatos.

Los resultados obtenidos por la representante de Coahuila fueron reconocidos por su club formativo, Olympic Gymnastics Academy, que destacó el proceso de preparación que la llevó a competir en la máxima justa nacional de la especialidad. La institución también resaltó que la experiencia en este campeonato representa un paso importante dentro de su desarrollo deportivo.

Más allá de las medallas, el Campeonato Nacional tiene un papel clave dentro de la estructura competitiva de la gimnasia mexicana. Además de coronar a los campeones nacionales, funciona como un filtro para integrar las selecciones que representarán al país en eventos de alto nivel, entre ellos el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística de Róterdam 2026 y futuras competencias continentales.

Asimismo, la competencia forma parte del camino clasificatorio para atletas juveniles que buscan avanzar hacia los Nacionales CONADE, considerados la principal competencia deportiva juvenil del país. Por ello, cada resultado obtenido en el nacional tiene relevancia tanto para el presente como para la proyección deportiva de los participantes.

El campeonato reúne desde categorías infantiles y juveniles hasta gimnastas de nivel élite, lo que permite medir el rendimiento de los atletas frente a algunos de los mejores exponentes de México.

Con su actuación en Aguascalientes, Daphne Ramírez sumó una medalla nacional para Coahuila y reafirmó su presencia entre las gimnastas que han logrado abrirse paso en una competencia que cada año concentra a las principales figuras de esta disciplina en el país. Su participación también refleja el trabajo que se realiza desde clubes y entrenadores locales para impulsar el desarrollo de nuevos talentos en la gimnasia artística.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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