Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026

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    Coahuila suma tres oros y un bronce en el Festival Olímpico de Boxeo 2026
    Jesús Talamantes celebra su victoria que le otorgó el oro en la división de 90 kg Élite. FOTO: Asociación Estatal de Boxeo de Aficionados de Coahuila

Los resultados fueron obtenidos por atletas en distintas categorías, tanto en rama varonil como femenil, bajo la dirección de su cuerpo técnico, como parte del proceso de desarrollo del boxeo amateur en el estado

La delegación de Coahuila cerró su participación en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, realizado en Tepic, Nayarit, con un saldo de tres medallas de oro y una de bronce, además de la actuación de un quinto representante que también formó parte del equipo estatal en esta competencia nacional.

En la categoría de más de 90 kilogramos Sub-19, José Santiago Pacheco Rojas consiguió la medalla de oro tras avanzar con victorias en sus combates dentro del torneo. Su desempeño le permitió subir a lo más alto del podio en su división juvenil.

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En la rama Élite de 90 kilogramos, Jesús Talamantes también obtuvo el primer lugar. El boxeador coahuilense logró imponerse en sus respectivos enfrentamientos a lo largo del evento, lo que le dio el título de su categoría dentro de la competencia.

Otra medalla dorada para el estado llegó por conducto de Joycelyn García López, en la división W75 kilogramos Élite. La representante de Coahuila logró avanzar en su categoría y cerrar su participación con el campeonato correspondiente, sumándose a los resultados positivos del equipo femenil.

Por su parte, Arely Monserrat Martínez Valdés, en la categoría W60 kilogramos Sub-19, obtuvo la medalla de bronce. Su participación le permitió alcanzar el podio y sumar una presea más para la delegación coahuilense en el cierre del torneo.

Además de los medallistas, Ángel Sebastián Martínez García, en los 70 kilogramos Sub-19, también formó parte del equipo estatal. Aunque no logró subir al podio en esta ocasión, su participación fue parte del proceso competitivo del grupo que representó a Coahuila en el evento nacional.

La delegación estuvo acompañada por los entrenadores Jesús Alberto González García y Jorge Alberto Valdés Fajardo, quienes estuvieron a cargo de la preparación y seguimiento de los atletas durante su participación en el festival.

Tras la competencia, la Asociación Estatal de Boxeo de Aficionados de Coahuila A.C. destacó el trabajo realizado por los deportistas y el cuerpo técnico, al señalar que los resultados forman parte del proceso de formación y desarrollo del boxeo amateur en la entidad.

También se reconoció el respaldo institucional recibido por parte del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, así como de los institutos municipales del deporte de Torreón, San Pedro, Saltillo y Arteaga, que apoyaron la participación de los atletas en esta competencia.

Con este resultado, la delegación coahuilense concluye su participación en el Festival Olímpico de Boxeo 2026 con presencia en distintas categorías y con cuatro podios obtenidos en el certamen celebrado en Tepic.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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