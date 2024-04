David Moyes está feliz por el regreso de Edson Álvarez con el West Ham

Moyes no se mostró preocupado de que Álvarez se pierda más partidos por acumulación de tarjetas, por lo que el estratega no considera que sea importante hablar con el mexicano sobre el aspecto disciplinario.

“Creo que lo ha hecho muy bien, pero tal vez le ha costado un poco de tiempo acostumbrarse a la intensidad y la velocidad de la Premier League , y esa es la razón por la que ha recibido tantas tarjetas amarillas. No tenemos una plantilla muy grande, por lo que su suspensión nos ha impactado” , dijo David en rueda de prensa.

“No he tenido una conversación con él [sobre su disciplina]. Espero que tenga suficiente experiencia para entender que no puede recibir tarjetas amarillas todas las semanas. Es lo suficientemente sabio y no necesita que se lo diga”, señaló.

En la temporada 2023-24 de la Premier League, Edson suma 25 partidos y mil 973 minutos disputados. El azteca se ha posicionado como uno de los elementos claves del West Ham y presume de un gol y una asistencia. Durante la suspensión de Álvarez, West Ham perdió ante el Newcastle por 4-3 y empató a un gol con el Tottenham.

Ante los Wolves, West Ham y El “Machín” buscarán un triunfo que los acerque a puestos europeos. Por el momento, los Hammers son séptimos en la clasificación y están a 12 puntos del quinto lugar, posición que entrega un boleto a la Europa League.

Con información de ESPN