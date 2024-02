¡De último momento! Nadal no jugará en Catar

El ATP de Doha está cada día más cerca y uno de los jugadores más esperados por ver, es el tenista español, Rafael Nadal, desafortunadamente, el deportista no será parte este año del Abierto de Doha.

“He tenido algunas molestias estas últimas semanas y estoy un poquito al límite. Llegados a este punto cada golpe que me doy, cada lesión, es un retroceso ya no sólo en lo tenístico y en lo físico, sino también en lo mental. Confío al 100% en estar en Indian Wells, es un torneo muy especial para mí”, fueron los comentarios que dio Nadal, que hacían pensar a sus seguidores que no estaría en Catar.