De vetado para el Mundial a dirigir la Supercopa: UEFA reconoce a árbitro excluido por políticas migratorias de Trump

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    De vetado para el Mundial a dirigir la Supercopa: UEFA reconoce a árbitro excluido por políticas migratorias de Trump
    Omar Artan tendrá su revancha deportiva al pitar el partido entre el PSG y el Aston Villa, por la Supercopa de Europa. FOTO: ESPECIAL

El somalí Omar Artan, quien perdió la oportunidad de pitar por restricciones migratorias en Estados Unidos, fue designado para dirigir la Supercopa de Europa entre PSG y Aston Villa

El futbol suele encontrar formas inesperadas de hacer justicia. Meses después de quedarse sin la posibilidad de participar en la Copa del Mundo 2026 debido a las restricciones migratorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, el árbitro somalí Omar Artan recibió una distinción que podría marcar un antes y un después en su carrera: la UEFA lo nombró árbitro central de la Supercopa de Europa.

La designación fue anunciada por el organismo rector del fútbol europeo en la antesala del Mundial y representa un importante reconocimiento para el silbante africano, quien será el encargado de impartir justicia en el encuentro entre el Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y el Aston Villa, ganador de la Europa League.

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A sus 34 años, Artan suma uno de los mayores logros de su trayectoria profesional. Considerado una de las principales figuras emergentes del arbitraje africano, el somalí logra dejar atrás el duro golpe que significó perder la oportunidad de debutar en una Copa del Mundo por cuestiones ajenas al terreno de juego.

El árbitro, reconocido como el Mejor Árbitro Masculino de la CAF en 2025, ya había sido incluido entre las 170 autoridades arbitrales seleccionadas por la FIFA para el Mundial. Sin embargo, las dificultades para obtener autorización de ingreso a territorio estadounidense terminaron por frustrar su participación en la máxima justa futbolística.

La decisión de la UEFA fue acompañada por un mensaje de respaldo de su presidente, Aleksander Čeferin, quien destacó la calidad y experiencia del silbante africano.

“Omar Artan es un árbitro joven y excelente, con amplia experiencia, que ha demostrado su valía en la máxima competición de la Confederación Africana de Fútbol. El fútbol une a las personas, y la UEFA desea mostrar su respeto a Omar y a su excepcional capacidad arbitral, que le ha valido esta prestigiosa designación”, expresó el dirigente europeo, quien además agradeció el respaldo del presidente de la CAF, Patrice Motsepe.

La designación de Artan para uno de los encuentros más importantes del calendario internacional es vista como un reconocimiento a su talento y como una muestra de solidaridad del fútbol europeo ante una situación que le impidió cumplir el sueño mundialista.

Aunque el somalí no podrá decir que estuvo en el Mundial 2026, sí tendrá la oportunidad de dirigir uno de los partidos más prestigiosos del año y consolidarse como una de las grandes referencias arbitrales del continente africano.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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