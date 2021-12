Diego Valdés es el primer refuerzo oficial del América

El nuevo refuerzo de las Águilas, a través de su cuenta de Instagram agradeció al equipo de Santos la oportunidad de vestir su camiseta y mencionó que “hoy me toca dar un paso muy grande”, pero dejó en claro que el equipo de Torreón “por muchos años me dio todo”.

“Agradecido de la vida y de cada uno de quien me ha apoyado en cada momento de mi carrera. Hoy me toca dar un paso grande, dejando a Club Santos, un equipo que por años me dio todo. Me dio la posibilidad de crecer como jugador y persona, donde con aciertos y errores fui aprendiendo y de donde me llevo solo palabras de agradecimiento”, dijo.

Del mismo modo agradeció a “compañeros, cuerpos técnicos, dirigentes, cada uno de los trabajadores y, sobre todo, aficionados, no me queda nada más que agradecerles. También al grupo Orlegi por hacer de Santos un equipo grande”, finalizo.

La presentación oficial del chileno se da apenas un día después de que la afición del América había mostrado su inconformidad en las redes sociales a través del #SinRefuerzosNoHayAbono, hashtag que se posicionó entre las primeras tendencias de Twitter.