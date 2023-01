Director del VComplex de Saltillo no pagó 8 mil 500 dólares por alojamiento y transporte en España

En diciembre pasado, el promotor deportivo y entrenador Uriel Segura viajó con 18 menores para que participaran en clínicas de basquetbol con jugadores profesionales

Uriel Segura, director del VComplex, que se promociona como un complejo deportivo de alto rendimiento en Saltillo, es señalado por no pagar 8 mil 500 dólares de hotel y transporte en España, del 13 al 22 de diciembre pasado, durante el viaje con 18 niños y adolescentes para que participaran en entrenamientos con jugadores profesionales de basquetbol en aquel país. Moisés Cohen, promotor deportivo quien fue el encargado en contactar con los equipos en Europa, debió cubrir los adeudos generados en hoteles de Valencia y Murcia y con una empresa de servicio de transporte, sin que Segura le haya restituido el dinero. Los padres de los menores pagaron 5 mil 300 dólares por cada uno, para cubrir el boleto de avión, hospedaje, alimentos, traslados y excursiones a diferentes sitios, lo que el director de VComplex incumplió en varios aspectos, con lo que no usó el total del dinero. “Ha engañado a los padres que pagaron 3 mil 500 dólares, más el billete de avión mil 800, o sea han pagado 5 mil 300 dólares por niño para que sus hijos vengan a entrenar”, aseguró Cohen desde España. Quien fuera agente representante de Juan Toscano, jugador de raíces mexicanas que juega con los Lakers en la NBA, indicó que ayudó a Segura a organizar la excursión a nivel local, pero se dio cuenta que no pagaba las facturas de alojamiento y transporte. “Me desvinculé a mitad del viaje porque estaba haciendo unas atrocidades, además de que los menores no estaban supervisados por un adulto y los dejaban salir a la calle. Vino él y el padre de otro chico para ‘tutorear’ a 18 niños, y es imposible controlarlos a todos. “Allá puede ser normal, pero aquí en España va contra la ley, no es normal dejar a niños solos en la calle, menores de 14 años no pueden estar en la calle sin estar ‘tutoreados’ por un mayor. Luego tuvo impagos en los hoteles donde estuvo, impagó transporte, prometió a los padres ciertas visitas y excursiones que no cumplió”.

Añadió que también estafó a una empresa financiera de Monterrey, a la que en noviembre pasado solicitó un préstamo por 350 mil pesos para pagar el viaje y los honorarios de Dzanan Musa, jugador del Real Madrid, que aparentemente estará en el VComplex el próximo mes de julio para impartir clínicas deportivas a niños y jóvenes. “El dinero se lo ha quedado y no le ha pagado al jugador del Real Madrid, temo que no va a ir. Además, quiere seguir estafando, ya está anunciando un torneo para que vengan a Valencia equipos de niños y él no está para inscribirse en ese torneo (en vacaciones de Semana Santa) porque ha dejado deudas e impagos... le va a robar el dinero a la gente y es lo que estamos intentando prevenir, le he dicho a la organización que no lo acepte”. Añadió que recabó información sobre Segura y se enteró de que cuatro personas se desvincularon del VComplex por falta de pagos. “Tiene problemas desde apuestas deportivas muy serias y consigue dinero a base de hacer estas cosas y ‘trampear’ con las personas que confían en él para viajes y demás”. “También adeuda 15 mil dólares a Juan Toscano, por su participación en un campamento deportivo”, refirió Cohen. El viaje comprendía clínicas de basquetbol con los equipos Valencia Basket, Universidad de Murcia y Fuenlabrada de Madrid. Esta última se canceló porque Segura no pagó por los servicios de entrenadores y jugadores. Además de Saltillo, asistieron menores de 11 a 17 años de San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato y Puebla, con la esperanza de ser observados por entrenadores profesionales y ser becados.