Las 08; guerreras de la duela

Las 08 son un equipo de basquetbol femenil infantil que ha sobresalido a nivel local, estatal y nacional, siendo una institución totalmente independiente con tan solo 1 año y 3 meses de trayectoria. El proyecto nació gracias a Elsa Burgos (fundadora) y Sergio Siller (coach y ex seleccionado nacional).

Con la idea de poner toda la atención posible en las pequeñas atletas y comprometerse con su formación deportiva-personal, es como se ha mantenido la franquicia. El club ha tenido un camino complicado, pero a pesar de todo ha llegado a ser tercer lugar nacional de ADEMEBA.

“Lastimosamente hemos encontrado muchas trabas, envidias; hemos sido víctimas de maltrato, de segregación, de –aquí no pueden jugar-. En la iniciativa privada se comenzaron a presionar a los clubes que ponen sobre todo el dinero y que mandan para pagar. Aquí no se cobra ni un peso, porque queremos que no sea el dinero quien mande, sino el talento”, mencionó Elsa Burgos, fundadora del club.

Pese a ser actualmente una de las tres mejores quintetas a nivel nacional, la fundadora del equipo tiene el firme objetivo de que su grupo se convierta en campeón nacional, pues considera que en semifinales de aquel nacional presenciaron un mal arbitraje.

“Estamos enfocados en los verdaderos nacionales, el nacional de la ADEMEBA, queremos ser campeonas. Estuvimos muy cerca de triunfar, perdimos un juego por el mal arbitraje, pésimo arbitraje de la gente del VComplex, realizaron errores garrafales. Querían vernos perder, hubo varias cosas, perdimos por un punto en tiempo extra. Nos han querido destruir, pero lejos de destruirnos, han hecho que el equipo tenga más hambre de demostrar de lo que es capaz de hacer”.

El modelo que han implementado la pareja de Elsa y Sergio ha sido impecable en cuanto a formar personas y deportistas con valores y seguridad ante las adversidades, pues comienzan a ser un ejemplo a seguir para la comunidad deportiva.

Recientemente (inicios de febrero), Las 08 enfrentaron un episodio muy duro en su trayectoria; se celebraba un torneo de corte regional en la duela del VComplex, en el cual arrasaron contundentemente y lograron clasificarse a la final, pero no pudieron disputar a causa de un posible caso de COVID-19 en el grupo. Ante la situación, se hizo público que la escuadra fue amenazada con no volver a jugar en el complejo saltillense, todo ello porque no se presentaron al duelo final (pese a tener una razón obvia para no presentarse).

“Se nos castigó de una manera muy injusta. El problema es el monopolio tan grande que está agarrando ese lugar (VComplex) que es una tierra de nadie, donde no respetan las reglas de las autoridades, dirigido por una persona sin escrúpulos y sin ningún tipo de sensibilidad hacia el trabajo de todos los equipos y niñas. No somos las únicas que han tenido problemas en ese lugar, y no somos las únicas a las que han corrido de este complejo”.

Se buscó al dueño del complejo deportivo, pero aún no se ha pronunciado respecto al tema y no ha emitido declaración alguna sobre el trato que recibió la quinteta independiente de baloncesto.

La plantilla se ha fortalecido ante las complicadas experiencias y tienen contemplado competir en distintas sedes de la república mexicana, además de superar su papel en el Nacional ADEMEBA que se celebrará en Saltillo y buscarán tener presencia en torneos de prestigio como la Copa Telmex-Telcel.

Para Jesús Siller los resultados han sido sorprendentes, pues el club se ha mantenido entrenando en un patio que cuenta con media cancha. Ante todas las complicaciones, Antonio Cepeda Licon ( Director del Instituto Municipal del Deporte) ha ofrecido las instalaciones del Gimnasio Municipal de Saltillo para que sea la nueva casa del exitoso club independiente.