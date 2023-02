Don Henry; el mejor futbolista de la Liga MX

Inspirado: adj. Dicho especialmente de una persona: brillante, ingeniosa u oportuna. Esa es la definición de la palabra “inspirado” en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. En México, hoy por hoy dicho vocablo se podría definir con una sola fotografía: la de Henry Martín. El delantero del América es, sin duda, el futbolista que atraviesa el mejor momento en toda la Liga MX.

Tan bien anda Martín, que con sólo observar sus estadísticas relacionadas al gol (anotados y servidos), se sabe que está viviendo un momento descomunal. Pero, más allá de los fríos números, al de Mérida hay que verlo jugar. Y es que en el futbol hay situaciones que no pueden ser medidas o cuantificadas. La estética permanece en la retina, pero no llega a las hojas de registros numéricos.

A Henry Martín hay que apreciarlo más allá de su aporte ante el arco rival. El domingo, la mejor parte de la jugada que terminó con ese pase milimétrico para que Diego Valdés empujara el segundo tanto de las Águilas, fue cómo Henry acomodó el cuerpo para dejar que la pelota siguiera su curso y enfilarse hacia el área de Xolos. Está tan lúcido que no intentó controlar la pelota: sacó el cuerpo de la línea de viaje del balón, para sacar ventaja.

La presencia de Henry Martín se nota de inmediato en la cancha. El atacante americanista es el dueño de todas las situaciones y se ha convertido en el patrón del equipo. El domingo, en tono de broma, posteé en mi Twitter que hasta en la barrera lo hace bien. Y, aunque parezca una babosada, está tan enchufado que, hasta las acciones destinadas para los menos avezados técnicamente, las domina.

Futbolísticamente, es el líder del equipo. Dentro del vestuario, desconozco su influencia, pero en la cancha —con sus desempeños— contagia al resto (porque, encima, se castiga en el esfuerzo defensivo sin ninguna ínfula de figurita). Se dice que la madurez del futbolista se vive entre los 28 y los 32 años. Henry cumplió 30 en noviembre de 2022.

La gran pregunta es si podremos disfrutar esta versión de Henry Martín en 2026. La verdad es que no falta tanto y ese Mundial lo jugaría a meses de festejar su cumpleaños 34.

Será más que interesante ver cómo sigue la evolución del yucateco en este ciclo mundialista, porque Henry Martín ya es mucho más que sólo un “9”.Adendum. “¿Y si dejan a Joaquín Moreno de entrenador?”, me preguntó ayer Knut. Me le quedé viendo y, ante mi silencio, sólo preguntó: “¿Quién conoce más que él al club y sus maneras?”. No le veo fallas a su lógica, la verdad.