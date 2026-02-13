Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una actuación destacada en la Final del patinaje artístico varonil, donde obtuvo 219.06 puntos, su mejor marca de la temporada.

Carrillo, de 26 años y originario de Guadalajara, compitió por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras su debut en Beijing 2022, donde también logró entrar a la final.

En Milán-Cortina repitió la hazaña al clasificar nuevamente entre los mejores del mundo en una disciplina sin tradición para México.

Su rutina en la final estuvo ambientada con un medley de canciones de Elvis Presley, entre ellas “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”.