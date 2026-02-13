Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026

Deportes
/ 13 febrero 2026
    Donovan Carrillo deslumbra con participación histórica en la Final del patinaje artístico de Milano-Cortina 2026
    Donovan Carrillo durante su programa libre en la final de patinaje artístico de Milano-Cortina 2026, donde superó su marca personal y volvió a colocar a México en el escenario olímpico invernal. FOTO: AP

El patinador mexicano firmó su mejor puntuación de la temporada en los Juegos Olímpicos de Invierno y emocionó al público con una rutina inspirada en Elvis Presley

El patinador mexicano Donovan Carrillo cerró su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 con una actuación destacada en la Final del patinaje artístico varonil, donde obtuvo 219.06 puntos, su mejor marca de la temporada.

Carrillo, de 26 años y originario de Guadalajara, compitió por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras su debut en Beijing 2022, donde también logró entrar a la final.

En Milán-Cortina repitió la hazaña al clasificar nuevamente entre los mejores del mundo en una disciplina sin tradición para México.

TE PUEDE INTERESAR: Checo Pérez cierra tercer día de test en Bahréin; Antonelli impone el mejor tiempo de la semana

Su rutina en la final estuvo ambientada con un medley de canciones de Elvis Presley, entre ellas “My Way”, “Jailhouse Rock” y “A Little Less Conversation”.

El traje con el que salió al hielo fue inspirado en el estilo clásico del “Rey del Rock”, diseñado por el reconocido Mathieu Caron, un guiño que también tuvo un componente emocional, ya que el atleta compartió que dedicó parte de su presentación a un familiar que siempre le animó a usar esa música.

Ante un público que ovacionó su ejecución en la Milano Ice Skating Arena, Carrillo completó programas técnico y libre con ejecuciones relevantes, incluidas dos series de saltos cuádruples, y selló su participación con la tradicional muestra de cariño al besar el hielo al finalizar.

Aunque el resultado final no lo colocó en la lucha por las medallas, puesto a definirse tras la actuación de todos los competidores, la actuación de Carrillo representó una de las participaciones más emotivas y celebradas por la afición mexicana en estos Juegos de invierno, consolidándolo como el único patinador mexicano en alcanzar dos finales olímpicas consecutivas en su disciplina.

Con el cierre de su participación en Milano-Cortina 2026, Carrillo ya mira hacia los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, con el objetivo de seguir elevando el nivel del patinaje artístico mexicano y ser inspiración para futuras generaciones de atletas.

