¡Orgullo de México! Allan Corona hace historia en el esquí de fondo de Milano-Cortina 2026

El esquiador mexicano Allan Corona escribió una página inédita en la historia deportiva de México al concluir su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, finalizando en el puesto 105 de la exigente prueba de 10 km estilo libre en esquí de fondo.

Su participación no solo marcó un hito individual, sino que también simbolizó el crecimiento de los deportes invernales en un país sin tradición en nieve y montaña. Corona completó el recorrido en 28:33.9 minutos, enfrentándose a un pelotón de 113 competidores de 63 países y a potencias tradicionales de la disciplina, como Noruega, cuyo campeón Johannes Høsflot Klæbo se coronó con el oro en esta prueba. TE PUEDE INTERESAR: ¿FIFA le quitará el Mundial a México? Remodelación del Estadio Azteca no ha concluido

En entrevista con Claro Sports, el atleta tijuanense definió su participación como “un sueño hecho realidad” y agradeció el apoyo recibido de su familia y compatriotas. “Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a México, súper agradecido. Muchísima satisfacción, es un logro personal, felicidad y emoción”, compartió con una amplia sonrisa tras cruzar la meta. Corona reflexionó sobre el proceso que lo llevó a este momento: “Hace como dos años dije que podría ser, si todo sale bien, si me mantengo firme. La disciplina es clave”, destacando que entrenar es parte de su estilo de vida y no solo un objetivo competitivo. Más allá de lo deportivo, Allan enfatizó el valor de contar con el apoyo familiar durante su carrera. “Antes de ser un atleta olímpico soy papá, a mí ya me urge ir a abrazarlos”, comentó emocionado, reconociendo los sacrificios de su familia para acompañarlo en Italia.