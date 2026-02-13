¡Orgullo de México! Allan Corona hace historia en el esquí de fondo de Milano-Cortina 2026

/ 13 febrero 2026
    ¡Orgullo de México! Allan Corona hace historia en el esquí de fondo de Milano-Cortina 2026
    Allan Corona (lentes rojos) compitió en el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, donde firmó una actuación histórica para México. FOTO: AP

El mexicano completó la prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno, dedicó su debut olímpico a su familia y aseguró que su participación es ‘un sueño hecho realidad’

El esquiador mexicano Allan Corona escribió una página inédita en la historia deportiva de México al concluir su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, finalizando en el puesto 105 de la exigente prueba de 10 km estilo libre en esquí de fondo.

Su participación no solo marcó un hito individual, sino que también simbolizó el crecimiento de los deportes invernales en un país sin tradición en nieve y montaña.

Corona completó el recorrido en 28:33.9 minutos, enfrentándose a un pelotón de 113 competidores de 63 países y a potencias tradicionales de la disciplina, como Noruega, cuyo campeón Johannes Høsflot Klæbo se coronó con el oro en esta prueba.

En entrevista con Claro Sports, el atleta tijuanense definió su participación como “un sueño hecho realidad” y agradeció el apoyo recibido de su familia y compatriotas.

“Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, a México, súper agradecido. Muchísima satisfacción, es un logro personal, felicidad y emoción”, compartió con una amplia sonrisa tras cruzar la meta.

Corona reflexionó sobre el proceso que lo llevó a este momento: “Hace como dos años dije que podría ser, si todo sale bien, si me mantengo firme. La disciplina es clave”, destacando que entrenar es parte de su estilo de vida y no solo un objetivo competitivo.

Más allá de lo deportivo, Allan enfatizó el valor de contar con el apoyo familiar durante su carrera.

“Antes de ser un atleta olímpico soy papá, a mí ya me urge ir a abrazarlos”, comentó emocionado, reconociendo los sacrificios de su familia para acompañarlo en Italia.

Para Corona, esta participación representa un trampolín hacia el futuro.

“Esto es comprobarme que puedo llegar aquí autofinanciado, autodidacta y ya armando un equipo detrás”, afirmó, mostrando su ambición de seguir compitiendo y ayudando a inspirar a las siguientes generaciones de deportistas mexicanos, incluso de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Su histórica presencia en Milano-Cortina 2026 se suma a otras actuaciones destacadas de atletas mexicanos en esta edición invernal, reafirmando que el talento nacional puede abrir caminos en disciplinas fuera de los escenarios tradicionales de nuestro país.

Juegos Olímpicos
Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

