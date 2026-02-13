Checo Pérez cierra tercer día de test en Bahréin; Antonelli impone el mejor tiempo de la semana

Este viernes, en el tercer y último día de los test de pretemporada en el Bahrain International Circuit, la acción giró en torno al dominio de Mercedes, mientras que Sergio Pérez continuó su trabajo de desarrollo al volante del Cadillac, enfocándose en rodaje y recopilación de datos para el segundo bloque de pruebas que se realizará del 18 al 20 de febrero.

En una jornada en la que Mercedes mostró un 1-2 contundente con Andrea Kimi Antonelli y George Russell, Antonelli marcó el mejor tiempo de toda la semana con 1:33.669, seguido por Russell y Lewis Hamilton en el Ferrari, dejando claro que el W17 ha arrancado fuerte bajo el nuevo reglamento de la temporada 2026.

Pérez, por su parte, tomó el relevo de Valtteri Bottas en el Cadillac por la tarde y completó 67 vueltas, con un mejor registro cercano a 1:37 s, lo que le permitió cerrar por delante de Bottas en la tabla de tiempos del día, aunque lejos de los tiempos de cabeza.

Más allá de los cronos, el mexicano se concentró en sumar rodaje y proporcionar feedback técnico a los ingenieros sobre el comportamiento del tren de potencia, el balance del monoplaza y la gestión energética.