¡Eeeeeeeeeee Pu...! Sheinbaum pide a la afición respetar las reglas de la FIFA en los estadios ante grito homofóbico

Durante su conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre el comportamiento de los aficionados rumbo al torneo que arrancará el próximo 11 de junio en el histórico Estadio Azteca .

El ambiente mundialista ya se siente en México y, en medio de la expectativa por la Copa del Mundo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje directo a la afición mexicana: disfrutar del futbol sí, pero respetando las reglas dentro de los estadios.

Sheinbaum pidió mantener un ambiente de celebración y convivencia pacífica, aunque el tema que más llamó la atención fue su postura respecto al polémico grito homofóbico que durante años ha perseguido a la Selección Mexicana y provocado sanciones por parte de la FIFA .

EL GRITO QUE SIGUE GENERANDO POLÉMICA

La presidenta dejó claro que el Mundial representa una oportunidad importante para mostrar una mejor imagen del país ante millones de espectadores alrededor del planeta.

“A la afición mexicana, deseo que le vaya bien a la Selección Mexicana, que haya buena vibra y siempre festejar en paz”, expresó Sheinbaum.

Sin embargo, la mandataria también enfatizó la necesidad de respetar los lineamientos internacionales establecidos dentro de los recintos deportivos.

“Hay que respetar las reglas de la FIFA en el caso del estadio”, afirmó.

El llamado no es menor. En los últimos años, la Federación Mexicana de Futbol ha enfrentado multas económicas, advertencias y vetos parciales debido a los cánticos discriminatorios realizados por algunos sectores de la afición durante partidos oficiales.

• México ha recibido múltiples sanciones de FIFA por conductas discriminatorias

• El grito homofóbico ha generado multas millonarias

• FIFA mantiene campañas permanentes contra la discriminación en estadios

EL AZTECA HARÁ HISTORIA EN 2026

México volverá a colocarse en el centro del futbol internacional con la inauguración del Mundial 2026, torneo organizado en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

La Ciudad de México tendrá un lugar histórico en la competencia, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer inmueble del mundo en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

La magnitud del evento ha provocado que tanto autoridades deportivas como gubernamentales busquen cuidar cada detalle relacionado con seguridad, logística e imagen internacional.

El mensaje de Sheinbaum también funciona como una señal política y social ante uno de los eventos más importantes que recibirá el país en décadas.

La FIFA, por su parte, mantiene desde hace años campañas enfocadas en erradicar expresiones discriminatorias dentro del futbol, especialmente en torneos de alcance global donde la atención mediática es enorme.

JAVIER AGUIRRE GENERA EXPECTATIVA CON SU LISTA

Mientras crece la conversación alrededor de la afición y el Mundial, otro tema que mantiene atentos a los seguidores de la Selección Mexicana es la próxima convocatoria oficial de Javier Aguirre.

El entrenador nacional presentaría el próximo 1 de junio la lista definitiva de futbolistas que disputarán la Copa del Mundo en casa.

Aunque todavía no existe confirmación oficial, ya circulan nombres que apuntan a integrar la convocatoria final, combinando experiencia internacional y jóvenes talentos.

Entre los posibles porteros aparecen:

• Guillermo Ochoa

• Carlos Acevedo

• Raúl “Tala” Rangel

En defensa destacan nombres como:

• César Montes

• Johan Vázquez

• Jorge Sánchez

• Jesús Gallardo

Mientras que el mediocampo podría incluir a:

• Edson Álvarez

• Luis Chávez

• Orbelín Pineda

• Álvaro Fidalgo

En la delantera, las principales apuestas serían:

• Santiago Giménez

• Raúl Jiménez

• Julián Quiñones

• Alexis Vega

UN MUNDIAL QUE VA MÁS ALLÁ DEL FUTBOL

La Copa del Mundo de 2026 no solo representa un reto deportivo para México. También implica desafíos sociales, culturales y económicos en torno al comportamiento de la afición y la imagen del país frente al mundo.

Durante años, el futbol mexicano ha intentado combatir conductas discriminatorias dentro de los estadios, aunque el problema continúa apareciendo en distintos encuentros.

Ahora, con el Mundial a punto de comenzar y millones de ojos puestos sobre el país, el debate vuelve a tomar fuerza.