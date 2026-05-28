Gobierno de Sheinbaum anuncia inversión de empresas farmacéuticas por 21 mil mdp

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que el alcance de estos recursos va más allá de la cifra económica, al considerar que representan una oportunidad para impulsar la manufactura nacional de medicinas y consolidar capacidades industriales en el sector salud.

El gobierno federal anunció una bolsa de inversión superior a los 21 mil millones de pesos por parte de empresas farmacéuticas para fortalecer la producción de medicamentos, la investigación y el desarrollo industrial en México, como parte del Plan México .

Entre los proyectos presentados destaca la inversión de 3 mil 500 millones de pesos de Abbott, que prevé generar mil 200 empleos directos hacia 2030.

A su vez, Bristol Myers Squibb destinará mil millones de pesos para fortalecer la soberanía sanitaria, con la creación de 380 plazas directas y 65 indirectas.

Grupo Neolpharma informó una inversión de 750 millones de pesos, con un impacto laboral estimado de 250 empleos directos y 900 indirectos.

En tanto, Opella anunció recursos por 2 mil 300 millones de pesos, mientras que Laboratorios Kener proyectó una inyección de 5 mil 360 millones de pesos para ampliar sus capacidades productivas.

Liomont también confirmó una inversión de 4 mil millones de pesos, mientras que Sanofi planteó el desarrollo de un proyecto de producción de insulinas y transferencia tecnológica, cuya implementación podría garantizar atención total a pacientes que requieren este tratamiento en el país.

Por su parte, Bayer México reportó una inversión de 150 millones de pesos orientada a estudios clínicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que los proyectos están ligados tanto a la fabricación de medicamentos como a la investigación científica, y subrayó la colaboración internacional en materia farmacéutica tras el acercamiento con el Banco Europeo de Inversiones.

El subsecretario Eduardo Clark adelantó que se impulsan esquemas de inversión mixta para el desarrollo de nuevos tratamientos, incluida la producción de vacunas de ARN mensajero, mientras avanza el proceso de compra de medicamentos con incentivos para fortalecer la producción nacional.