Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’

Aunque pareciera sencillo o algo menor, las decisiones estratégicas de los estudios cinematográficos no lo son. Por ello sorprendió que ‘Spider-Man: Brand New Day’ adelantara su estreno en cines para el próximo 29 de julio, dos días antes de la fecha originalmente anunciada.

El reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya regresa a la pantalla grande cuatro años después de la última entrega, la cual se convirtió en una de las películas más populares de Marvel y de la saga del héroe arácnido.

Con esta nueva película se abordará una “etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man”, según señaló la distribuidora y los avances oficiales lanzados hace algunos meses.