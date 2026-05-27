Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’
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Tom Holland y Zendaya regresarán a la pantalla grande en una nueva etapa para Peter Parker dentro del Universo Marvel
Aunque pareciera sencillo o algo menor, las decisiones estratégicas de los estudios cinematográficos no lo son. Por ello sorprendió que ‘Spider-Man: Brand New Day’ adelantara su estreno en cines para el próximo 29 de julio, dos días antes de la fecha originalmente anunciada.
El reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya regresa a la pantalla grande cuatro años después de la última entrega, la cual se convirtió en una de las películas más populares de Marvel y de la saga del héroe arácnido.
Con esta nueva película se abordará una “etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man”, según señaló la distribuidora y los avances oficiales lanzados hace algunos meses.
NUEVO SPIDER-MAN, NUEVOS ENEMIGOS
En esta nueva entrega, Peter Parker será un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva ola de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis oficial.
‘Spider-Man: Brand New Day’, basada en el cómic de Marvel, está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.
El elenco también está integrado por Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.
La inclusión de personajes como ‘Punisher’ y ‘Bruce Banner’ sugiere una conexión más profunda con el universo Marvel, ampliando las posibilidades narrativas y generando expectativas sobre futuras colaboraciones entre héroes. (Con información de EFE).