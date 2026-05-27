Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’

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    Marvel sorprende al adelantar estreno de ‘Spider-Man: Brand New Day’
    Historia. La nueva entrega mostrará a un Spider-Man más maduro y enfrentando nuevos peligros en la ciudad. FOTO: ARCHIVO

Tom Holland y Zendaya regresarán a la pantalla grande en una nueva etapa para Peter Parker dentro del Universo Marvel

Aunque pareciera sencillo o algo menor, las decisiones estratégicas de los estudios cinematográficos no lo son. Por ello sorprendió que ‘Spider-Man: Brand New Day’ adelantara su estreno en cines para el próximo 29 de julio, dos días antes de la fecha originalmente anunciada.

El reparto encabezado por Tom Holland y Zendaya regresa a la pantalla grande cuatro años después de la última entrega, la cual se convirtió en una de las películas más populares de Marvel y de la saga del héroe arácnido.

Con esta nueva película se abordará una “etapa completamente nueva para Peter Parker y Spider-Man”, según señaló la distribuidora y los avances oficiales lanzados hace algunos meses.

NUEVO SPIDER-MAN, NUEVOS ENEMIGOS

En esta nueva entrega, Peter Parker será un adulto que vive completamente solo y tendrá que enfrentarse a una nueva ola de crímenes en la ciudad, según relata la sinopsis oficial.

‘Spider-Man: Brand New Day’, basada en el cómic de Marvel, está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con guion de Chris McKenna y Erik Sommers.

El elenco también está integrado por Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo, entre otros.

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La inclusión de personajes como ‘Punisher’ y ‘Bruce Banner’ sugiere una conexión más profunda con el universo Marvel, ampliando las posibilidades narrativas y generando expectativas sobre futuras colaboraciones entre héroes. (Con información de EFE).

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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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