La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha criticado el “doble rasero” de la justicia en el actual gobierno, señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) busca aplicar “todo el peso de la ley” a su administración por la investigación de agentes extranjeros operando en su estado, en contraste con el trato brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“A una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado. A los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan, ustedes lo saben muy bien, durante semanas. Mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia”, declaró Campos en una conferencia de prensa arropada por panistas.