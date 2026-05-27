Todo el peso de la ley

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 27 mayo 2026
    Todo el peso de la ley
COMPARTIR

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha criticado el “doble rasero” de la justicia en el actual gobierno, señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) busca aplicar “todo el peso de la ley” a su administración por la investigación de agentes extranjeros operando en su estado, en contraste con el trato brindado al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“A una gobernadora que sí da resultados la persiguen con todo el peso del aparato del Estado. A los funcionarios de Sinaloa, acusados de nexos con el narcotráfico por autoridades extranjeras que piden su extradición, les dan impunidad absoluta. A ellos los cobijan, ustedes lo saben muy bien, durante semanas. Mientras que a una servidora y al estado de Chihuahua se le ataca directamente sin pruebas y con juicios que violan consistentemente mi presunción de inocencia”, declaró Campos en una conferencia de prensa arropada por panistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-cita-por-segunda-vez-a-maru-campos-GN20965012
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maru-campos-comparece-ante-la-fgr-por-caso-cia-y-acusa-persecucion-politica-del-gobierno-federal-ID20982028
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

Justicia
Leyes
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Eduardo Olmos Castro encabezó la vigésima reunión semanal de seguridad en representación del alcalde Román Alberto Cepeda González, donde se acordaron nuevas estrategias para prevenir delitos y atender problemas de adicciones en Torreón.

Coordinan acciones de seguridad y prevención de adicciones en Torreón durante reunión semanal
Coahuila incorporó la Ruta 19 del programa “En Ruta por la Educación” para atender rezago educativo.

Fundación Traxion lleva aulas móviles a Coahuila con Ruta 19
Elementos de la Policía Ambiental y corporaciones estatales lograron la captura de un oso negro juvenil tras varios avistamientos registrados en distintos sectores de Saltillo.

Saltillo: tras horas de búsqueda, logran sedar y capturar a oso negro tras varios avistamientos
Cruces rosas y veladoras fueron colocadas frente a Palacio de Gobierno durante la velada convocada por familiares y colectivas feministas.

Velada por Luisa Fernanda reúne a colectivas y familiares en Plaza de Armas, Saltillo
Patrocinio de campaña asegurado

Patrocinio de campaña asegurado
Salvavidas para Rocha Moya

Salvavidas para Rocha Moya
true

Andy se fue muy oportunamente
true

POLITICÓN: Pase turístico de Samuel García, ¿destinado al fracaso? Advierten inconstitucionalidad