Sudáfrica presenta a sus 26 convocados para enfrentar a México en el Azteca

La selección de Sudáfrica ya definió a los 26 jugadores con los que enfrentará la Copa del Mundo de 2026 y el primer reto será nada menos que el partido inaugural frente a México en el Estadio Azteca. El conjunto africano llegará al torneo con una base de futbolistas de su liga local y algunos elementos con experiencia en Europa y la MLS. El técnico belga Hugo Broos apostó por mantener la estructura que le ha dado estabilidad en los últimos procesos internacionales. La convocatoria incluye a jugadores de clubes como Orlando Pirates y Mamelodi Sundowns, equipos que dominan actualmente el futbol sudafricano y que aportan la mayor parte del plantel.

Uno de los nombres que más llaman la atención es el delantero Lyle Foster, atacante del Burnley, quien será la principal referencia ofensiva de los Bafana Bafana. Foster llega al Mundial después de consolidarse en el futbol europeo y aparece como el jugador con mayor proyección internacional dentro de la plantilla sudafricana. También destaca la presencia de Thapelo Maseko, compañero del mexicano Guillermo Ochoa en el AEL Limassol. A él se suman elementos que militan en el futbol europeo como Ime Okon, del Hannover 96 de Alemania; Samukele Kabini, del Molde de Noruega; y Sphephelo Sithole, del CD Tondela portugués.

En la MLS aparecen defensores como Olwethu Makhanya, del Philadelphia Union, y Mbekezeli Mbokazi, del Chicago Fire. Ambos forman parte de una generación que ha comenzado a ganar espacio fuera del continente africano. Sudáfrica abrirá su preparación final con un amistoso frente a Nicaragua este 29 de mayo en Johannesburgo. Después viajará a México para instalarse en Pachuca, Hidalgo, sede que utilizará como campamento previo al encuentro inaugural. El partido contra el Tricolor será uno de los compromisos más relevantes para los Bafana Bafana en los últimos años. El combinado africano busca recuperar protagonismo internacional tras varios ciclos alejados de las grandes actuaciones mundialistas y considera que esta generación tiene mayor experiencia y orden táctico para competir en el torneo. La selección sudafricana comparte grupo con Chequia y Corea del Sur, además de México. Tras el debut en el Azteca, el equipo viajará a Atlanta para enfrentar a Chequia y posteriormente cerrará la fase de grupos en Monterrey ante Corea del Sur. El calendario coloca a Sudáfrica ante una ruta exigente desde el inicio, especialmente por el peso mediático y deportivo que tendrá el duelo inaugural en territorio mexicano. Para el conjunto africano, comenzar el Mundial frente al anfitrión representa una oportunidad de medir el alcance de una generación que busca volver a poner a los Bafana Bafana en el escenario internacional.

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