¿Nuevo día feriado para junio de 2026 en México?... solo aplicará para estos trabajadores

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    ¿Nuevo día feriado para junio de 2026 en México?... solo aplicará para estos trabajadores
    Aunque la Ley Federal del Trabajo no contempla originalmente descansos obligatorios en junio, autoridades de la Ciudad de México confirmaron un nuevo día feriado para el 11 de junio. VANGUARDIA/ARCHIVO

El Gobierno de la CDMX confirmó un nuevo día feriado para junio de 2026 debido a la inauguración del Mundial de Futbol. Solo aplicará para ciertos trabajadores

El arranque del Mundial de Futbol 2026 ya comienza a generar cambios importantes en la dinámica laboral del país. Aunque junio normalmente no cuenta con días de descanso obligatorio establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), autoridades capitalinas confirmaron que el próximo jueves 11 de junio de 2026 será considerado día feriado oficial en la Ciudad de México.

La decisión fue anunciada previamente por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien explicó que la intención es permitir que la población pueda disfrutar la inauguración de la Copa del Mundo y facilitar la movilidad ante la enorme concentración de visitantes y actividades relacionadas con el torneo.

Sin embargo, el nuevo feriado no será general para todo México. Hasta ahora, la medida aplicará únicamente en la capital del país, aunque otros estados mundialistas como Nuevo León y Jalisco también analizan implementar descansos similares durante los partidos.

EL 11 DE JUNIO SERÁ CLAVE PARA LA CDMX

De acuerdo con lo informado por el gobierno capitalino, el jueves 11 de junio de 2026 se perfila como un día de descanso obligatorio debido a la ceremonia inaugural del Mundial, evento que colocará nuevamente a México bajo los reflectores internacionales.

Aunque la decisión ya fue confirmada públicamente, todavía falta la publicación oficial del decreto correspondiente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, proceso que se espera ocurra en los próximos días.

“La implementación de esta medida busca que la sociedad capitalina pueda disfrutar al máximo la inauguración del Mundial”, señaló previamente Clara Brugada.

El anuncio también responde a temas logísticos. Las autoridades prevén fuertes complicaciones viales, alta demanda de transporte público y movilización masiva de aficionados nacionales y extranjeros durante esa jornada.

• México será sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá

• La inauguración del torneo se realizará el 11 de junio

• CDMX, Monterrey y Guadalajara serán sedes mundialistas

NUEVO LEÓN Y JALISCO ANALIZAN SUMARSE

La posibilidad de nuevos descansos laborales no quedaría limitada únicamente a la capital del país. Los gobiernos de Nuevo León y Jalisco adelantaron que también estudian decretar días feriados relacionados con los partidos que se disputarán en sus respectivas entidades.

Las autoridades locales consideran que la medida podría ayudar a mejorar la movilidad, reducir congestionamientos y permitir que la ciudadanía participe de las actividades deportivas y culturales vinculadas al torneo internacional.

En el caso de Monterrey y Guadalajara, el flujo turístico proyectado para el Mundial es uno de los factores que más preocupa a los gobiernos estatales, especialmente en temas de transporte, seguridad y operación urbana.

Por ahora, ninguna de estas entidades ha oficializado las fechas de posibles descansos obligatorios, aunque se espera que exista mayor claridad conforme se acerque el torneo.

¿CUÁNTO DEBEN PAGAR SI TE HACEN TRABAJAR?

La Ley Federal del Trabajo establece reglas específicas cuando una persona debe laborar durante un día de descanso obligatorio.

El artículo 75 señala que empleadores y trabajadores deben llegar previamente a un acuerdo sobre las condiciones laborales en caso de que sea necesario prestar servicios durante un feriado oficial.

Además, la legislación mexicana indica que quienes trabajen en un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir un pago adicional equivalente al doble de su salario diario, sumado al sueldo normal correspondiente al día.

“Al final de la jornada, el trabajador deberá recibir un salario triple”, establece la legislación laboral.

Esto significa que si una persona labora el próximo 11 de junio en caso de oficializarse el descanso obligatorio, deberá recibir una compensación económica superior a la habitual.

• El pago incluye salario normal más doble adicional

• La medida aplicaría únicamente en zonas donde el feriado sea oficial

• La prima dominical no aplica porque el 11 de junio caerá en jueves

LOS OTROS DÍAS FERIADOS DE 2026

Además del posible descanso por la inauguración mundialista, la Ley Federal del Trabajo mantiene otros días obligatorios de descanso para el segundo semestre de 2026.

Las fechas oficiales contempladas actualmente son:

• Miércoles 16 de septiembre por la Independencia de México

• Tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

• Viernes 25 de diciembre por Navidad

La legislación también contempla que autoridades electorales federales o estatales puedan establecer descansos extraordinarios en caso de jornadas electorales oficiales.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, México comienza a preparar no solo estadios y movilidad, sino también ajustes laborales y operativos que podrían modificar temporalmente la rutina de millones de trabajadores en distintas regiones del país.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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