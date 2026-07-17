El árbitro Slavko Vincic pitará la final del Mundial entre Argentina vs España

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    El árbitro Slavko Vincic pitará la final del Mundial entre Argentina vs España
    El silbante de 46 años, originario de Maribor, Eslovenia, vivirá el momento más importante de su carrera al dirigir por primera vez una final de Copa del Mundo. VANGUARDIA/ARCHIVO

España nunca ha perdido un partido bajo la dirección de Slavko Vincic, acumulando tres victorias y dos empates. Por el contrario, Argentina tiene un único antecedente, su última derrota en Mundiales

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya comenzó y la FIFA dio a conocer uno de los nombres que también será protagonista en el partido más esperado del torneo. El organismo confirmó que el árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia en la final del Mundial 2026, donde España y Argentina buscarán levantar el trofeo.

El silbante de 46 años, originario de Maribor, Eslovenia, vivirá el momento más importante de su carrera al dirigir por primera vez una final de Copa del Mundo, un reconocimiento reservado para los árbitros con mayor experiencia y mejor desempeño durante el torneo.

La sorpresa. Luego, la alegría. Estaba temblando; es un honor increíble arbitrar la final de la Copa del Mundo. Es un sueño para cualquier árbitro”, declaró Vincic tras conocer la designación. El colegiado añadió que se siente “muy orgulloso” de compartir este logro con su equipo arbitral.

UN ÁRBITRO CON EXPERIENCIA EN LAS GRANDES FINALES

La elección de Slavko Vincic no es casualidad. En los últimos años ha sido considerado uno de los árbitros más confiables del futbol europeo y ha estado presente en algunos de los encuentros más importantes del calendario internacional.

Entre sus principales designaciones destacan la final de la Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers, así como la final de la Champions League 2024, disputada entre Borussia Dortmund y Real Madrid.

Además, participó en la Eurocopa 2020, dirigió encuentros durante el Mundial de Qatar 2022 y, en esta edición de la Copa del Mundo, estuvo al frente de partidos como Brasil vs Marruecos, Jordania vs Argelia y el recordado México vs Ecuador en los octavos de final.

EL EQUIPO ARBITRAL PARA LA FINAL

La FIFA también confirmó quiénes acompañarán al juez central durante el compromiso que definirá al campeón mundial.

El equipo arbitral estará integrado por:

· Árbitro central: Slavko Vincic.

· Asistente 1: Tomaz Klangnik.

· Asistente 2: Andraz Kovacic.

· Cuarto oficial: Adham Makhadmeh.

· Asistente de reserva: Mohammad Alkalaf.

La expectativa es que el trabajo arbitral pase desapercibido y que el resultado del encuentro quede definido por el desempeño de los futbolistas dentro del terreno de juego.

EL HISTORIAL DE VINCIC CON ESPAÑA Y ARGENTINA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras el anuncio es el historial que el árbitro mantiene con las dos selecciones finalistas.

En el caso de España, los antecedentes favorecen a “La Roja”. Bajo la dirección de Vincic acumula cinco partidos oficiales, con un saldo de tres victorias y dos empates, por lo que nunca ha conocido la derrota con el silbante esloveno.

Entre esos encuentros destacan los empates frente a Colombia y Suecia, además de las victorias sobre Italia en la UEFA Nations League 2023 y en la Eurocopa 2024, así como el triunfo ante Francia en las semifinales del torneo continental.

ARGENTINA BUSCA CAMBIAR SU ÚNICO ANTECEDENTE

Para Argentina, la historia es diferente. La Albiceleste solo ha sido dirigida una vez por Slavko Vincic y ese recuerdo no resulta favorable.

Su único antecedente corresponde al debut en el Mundial de Qatar 2022, cuando cayó 2-1 ante Arabia Saudita en uno de los resultados más sorpresivos de aquella Copa del Mundo. Ese encuentro estuvo marcado por la aplicación de la tecnología semiautomática para detectar fueras de juego, con varios goles argentinos anulados por posición adelantada.

Ahora, cuatro años después, el árbitro volverá a cruzarse con el conjunto sudamericano en el escenario más importante posible: la final de la Copa del Mundo 2026, programada para disputarse el domingo 19 de julio a las 13:00 horas, donde España y Argentina buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del futbol.

DATOS CURIOSOS

· Slavko Vincic comenzó su carrera como árbitro profesional hace más de dos décadas y es considerado uno de los colegiados más experimentados de Europa.

· La final del Mundial representa el mayor reconocimiento que puede recibir un árbitro dentro del futbol internacional.

· España nunca ha perdido un partido con Vincic como árbitro central, mientras que Argentina registra una derrota en su único antecedente con el esloveno.

· Además de los jugadores, los árbitros también son evaluados partido a partido durante la Copa del Mundo antes de ser elegidos para dirigir las instancias finales.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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