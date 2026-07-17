¿Dejas tu cargador enchufado después de cargar tu celular?¡Cuidado!... estos son los peligrosos riesgos

Aunque los cargadores modernos incorporan sistemas de protección que reducen considerablemente los peligros, permanecer conectados de manera permanente significa que continúan recibiendo corriente eléctrica. Esto provoca un consumo energético muy bajo, pero constante, además de un ligero calentamiento de sus componentes internos.

Para millones de personas, terminar de cargar el teléfono y dejar el cargador conectado al contacto eléctrico se ha convertido en una rutina. Parece una acción inofensiva e incluso práctica, ya que el accesorio estará listo para la siguiente carga. Sin embargo, detrás de ese hábito existen algunos riesgos que suelen pasar desapercibidos.

El verdadero problema aparece cuando el cargador presenta desgaste, ha sufrido golpes, utiliza materiales de baja calidad o no cuenta con certificaciones de seguridad. En estos casos, el riesgo de una falla eléctrica aumenta considerablemente.

LOS PRINCIPALES RIESGOS DE DEJAR EL CARGADOR CONECTADO

Uno de los riesgos más importantes es el sobrecalentamiento. Aunque un cargador certificado está diseñado para soportar largas horas conectado, con el paso del tiempo sus componentes electrónicos pueden deteriorarse, especialmente si permanece enchufado las 24 horas del día.

Los especialistas también advierten sobre posibles cortocircuitos, principalmente cuando existen variaciones de voltaje, humedad o instalaciones eléctricas en mal estado. Un cargador dañado puede convertirse en el punto de inicio de una falla que afecte otros dispositivos conectados a la misma red.

”Un cargador en buen estado consume muy poca electricidad cuando no está cargando un dispositivo, pero eso no significa que deba permanecer conectado indefinidamente”, coinciden diversos expertos en seguridad eléctrica. La recomendación responde más a la prevención de accidentes que al ahorro de energía.

¿REALMENTE GASTA ELECTRICIDAD?

Una de las dudas más frecuentes es si un cargador enchufado incrementa de forma importante el recibo de luz. La respuesta es sí, aunque el consumo es extremadamente bajo.

Este fenómeno, conocido como consumo fantasma o energía en espera, ocurre porque algunos dispositivos continúan utilizando una pequeña cantidad de electricidad aun cuando no están desempeñando su función principal.

Si bien el impacto económico suele ser mínimo en un solo cargador, la suma de múltiples aparatos conectados permanentemente —como televisores, cafeteras, consolas de videojuegos, microondas o asistentes inteligentes— puede representar un consumo acumulado mayor al esperado.

LA CALIDAD DEL CARGADOR HACE LA DIFERENCIA

No todos los cargadores ofrecen el mismo nivel de seguridad. Los modelos originales o certificados incorporan sistemas de protección contra sobrecargas, sobrecalentamiento, cortocircuitos y variaciones de voltaje.

En cambio, algunos accesorios de bajo costo o sin certificación pueden carecer de estos mecanismos de seguridad, aumentando la posibilidad de fallas eléctricas e incluso daños al celular o a otros equipos electrónicos.

También es importante revisar periódicamente el estado del cable. Si presenta dobleces pronunciados, aislamiento roto, conectores flojos o señales de quemaduras, lo más prudente es dejar de utilizarlo, ya que estos daños pueden incrementar el riesgo de un accidente.

UN PEQUEÑO HÁBITO QUE PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA

Desconectar el cargador después de utilizarlo no solo ayuda a prolongar la vida útil del accesorio, sino que también reduce la exposición a posibles fallas eléctricas derivadas de sobrecargas o variaciones en el suministro de energía.

En hogares donde hay niñas, niños o mascotas, mantener cables y cargadores innecesariamente conectados también disminuye el riesgo de accidentes, tropiezos o manipulación indebida de los dispositivos.

Aunque los avances tecnológicos han hecho que los cargadores sean cada vez más seguros, adoptar hábitos responsables sigue siendo una medida sencilla para cuidar tanto los equipos electrónicos como la instalación eléctrica del hogar.