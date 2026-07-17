Enfrenta Alfonso Obregón denuncia por presuntos delitos y acoso
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El actor de doblaje, reconocido por dar voz a ‘Shrek’, fue denunciado por una exalumna, quien aseguró haber mantenido una relación con él cuando ella tenía 16 años y él 50
Parece que no ha sido un buen año para el actor de doblaje Alfonso Obregón, luego de que trascendiera que fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.
A través de redes sociales, la actriz de doblaje Brenda Rivero compartió una imagen del documento de la denuncia y aseguró que decidió acudir a las autoridades después de un largo proceso personal.
“Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil”, escribió.
@riveroo_bren_lov #doblaje #alfonsoobregon #viraltiktok #viral #shrek ♬ sonido original - Brenda Rivero Love
LÍO LEGAL
La joven agregó que el caso seguirá su curso por la vía legal y señaló que cuenta con la representación del abogado Gerardo Rincón, por lo que cualquier información relacionada con el proceso será atendida mediante los canales correspondientes.
Antes de presentar la denuncia, Brenda Rivero difundió un video en el que narró la relación que, según su testimonio, mantuvo con Obregón cuando ella era adolescente.
”Sobre todo para hacer conciencia entre las chavitas y que no se dejen manipular por esta persona, porque él lo sigue haciendo. Me han llegado diversos testimonios, incluso de amigas, y yo no sabía que ellas también habían pasado por esta situación”, dijo Rivero en una entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la tarde del jueves.
En 2024, Obregón fue señalado por otra exalumna. En ese caso fue detenido y posteriormente quedó en libertad, luego de que concluyeran las investigaciones. De acuerdo con algunos seguidores, esa situación habría influido para que no regresara como la voz de ‘Shrek’ en la quinta entrega de la franquicia. (Con información de Reforma).