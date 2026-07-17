Enfrenta Alfonso Obregón denuncia por presuntos delitos y acoso

Parece que no ha sido un buen año para el actor de doblaje Alfonso Obregón, luego de que trascendiera que fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los presuntos delitos de violación, abuso sexual y corrupción de menores.

A través de redes sociales, la actriz de doblaje Brenda Rivero compartió una imagen del documento de la denuncia y aseguró que decidió acudir a las autoridades después de un largo proceso personal.

“Después de mucho tiempo de miedo, vergüenza y silencio, hoy puedo decir que la denuncia correspondiente ya ha sido presentada. No ha sido una decisión fácil”, escribió.