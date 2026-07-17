$!Coahuila: Clausuran 108 pozos ilegales de agua en siete años

En Coahuila fueron clausurados 108 pozos de agua entre el 1 de enero de 2020 y abril de 2026, de acuerdo con datos recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esta cifra refleja un incremento en las acciones contra aprovechamientos irregulares dentro de la Cuenca del Río Bravo, que abarca 31 de los 38 municipios del estado. En el desglose por municipio, Saltillo ocupa el segundo lugar con 23 pozos clausurados de manera temporal. La mayoría de estas acciones se concentraron en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe, una de las principales fuentes de abastecimiento de la región.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Conagua, correspondiente a 2024, este acuífero registra un déficit de 54 millones de metros cúbicos, ya que el volumen de extracción supera al de recarga. Entre los operativos más relevantes en Saltillo destaca el realizado el pasado mes de marzo, cuando personal de la Conagua, con apoyo de la Guardia Nacional, intervino en las colonias Provivienda y Topochico, donde detectó y selló pozos que operaban de manera clandestina.

A nivel estatal, Cuatro Ciénegas encabeza la lista con 51 pozos clausurados, seguido de Saltillo con 23 y Ramos Arizpe con ocho. Frontera registra siete clausuras; Sabinas, cuatro; General Cepeda, tres; Castaños, Ocampo y Zaragoza, dos cada uno; mientras que Nadadores y Lamadrid contabilizan una clausura, respectivamente.

La cantidad de clausuras ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2020 se registraron únicamente cuatro cierres; para 2024 la cifra aumentó a 37 y, durante el primer cuatrimestre de 2026, ya se contabilizaban 16 pozos clausurados. Las principales causas de estas sanciones son el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión, así como la falta de permisos para perforación o recarga. De acuerdo con la Conagua, estas acciones responden a la sobreexplotación que enfrenta la Cuenca del Río Bravo, una situación considerada crítica y que requiere medidas para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en Coahuila.