Ejecuta la FGR 8 ordenes de aprehensión por red de Huachicol Fiscal de Ernesto Ruffo: Omar García Harfuch

De acuerdo con el funcionario, entre las personas detenidas se encuentra el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel , dentro de una carpeta de investigación que permanece abierta y en la que todavía existen otros mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar.

La Fiscalía General de la República ( FGR ) ejecutó ocho órdenes de aprehensión como parte de una investigación relacionada con una presunta red de huachicol fiscal , informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana , Omar García Harfuch , durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

“Ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión; faltan otras por cumplimentar. Es una investigación en curso, todavía no está terminada”, declaró García Harfuch al ofrecer un balance sobre los avances del caso.

ASÍ OPERABA EL PRESUNTO ESQUEMA DE CONTRABANDO

Según la información presentada por el secretario, la organización investigada habría utilizado un mecanismo para ingresar combustible al territorio nacional reportando ante las autoridades fiscales únicamente una fracción de la carga transportada.

El esquema consistía, presuntamente, en declarar alrededor del 10% de la capacidad real de los ferrotanques, lo que permitía disminuir el pago de contribuciones e impuestos relacionados con la importación de hidrocarburos, además de ocultar el volumen real del combustible comercializado.

“La mercancía era ingresada al territorio nacional y esta red declaraba prácticamente sólo el 10% de la capacidad real del ferrotanque”, señaló el titular de la SSPC al explicar el método que habría sido detectado durante las investigaciones.

MÁS DE UN AÑO DE INVESTIGACIONES

García Harfuch explicó que la indagatoria fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques, considerado uno de los hallazgos que permitió abrir nuevas líneas de investigación.

Los 33 ferrotanques mencionados fueron asegurados el 7 de julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, como parte de un operativo histórico contra el robo de hidrocarburos. Estas unidades contenían cerca de 3 millones 960 mil litros de combustible que carecían de la documentación para acreditar su legal procedencia.

A partir de ese operativo, las autoridades desarrollaron trabajos de inteligencia durante más de un año para identificar la estructura de la presunta organización, sus mecanismos de operación y la posible participación de distintos involucrados.

De acuerdo con la información oficial, este caso es considerado por las autoridades como una de las investigaciones más relevantes relacionadas con el presunto contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal vinculada con este delito.

LA INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA

Las autoridades federales precisaron que el caso aún no concluye y que la FGR mantiene activas diversas líneas de investigación para localizar y detener a las personas contra quienes todavía existen órdenes de aprehensión.

Asimismo, continúan las diligencias ministeriales para integrar nuevos elementos que permitan determinar el alcance de la presunta red y esclarecer la posible participación de otros involucrados en las operaciones bajo investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la conclusión del proceso penal ni sobre resoluciones judiciales definitivas, por lo que las indagatorias permanecen en curso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

¿QUÉ ES EL HUACHICOL FISCAL?

El llamado huachicol fiscal es una modalidad de presunta evasión de impuestos relacionada con la importación y comercialización de combustibles. A diferencia del robo directo de hidrocarburos en ductos, este esquema consiste en introducir productos petrolíferos mediante declaraciones falsas o incompletas para pagar menos contribuciones o evadir controles fiscales.

Entre las prácticas investigadas en este tipo de casos se encuentran la subdeclaración del volumen transportado, la alteración de documentos aduanales o la clasificación incorrecta de mercancías para reducir la carga tributaria.

Las autoridades mexicanas han señalado que el combate al huachicol fiscal forma parte de las estrategias para fortalecer la recaudación, combatir el contrabando y supervisar el comercio legal de combustibles en el país.