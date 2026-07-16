Sentencian a 70 años de prisión a Marlon Botas por feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz

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    Sentencian a 70 años de prisión a Marlon Botas por feminicidio de Montserrat Bendimes en Veracruz
    Un juez sentenció a Marlon Botas Fuentes a 70 años de prisión por el feminicidio de Monserrat Bendimes, ocurrido en Boca del Río, Veracruz en 2021. VICTORIA RAZO | CUARTOSCURO

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la colonia Casas Tamsa del municipio de Boca del Río, cuando Botas Fuentes agredió físicamente a la víctima

Un juez sentenció a Marlon Botas Fuentes a 70 años de prisión por el feminicidio de Monserrat Bendimes, ocurrido en Boca del Río, Veracruz en 2021. El caso conmocionó al país por la fuga del responsable y el apoyo que recibió para escapar.

Durante la audiencia del juicio oral 14/2026, el órgano jurisdiccional dictó la resolución judicial, que además incluyó un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos.

Previamente, la autoridad judicial había declarado como culpable a Marlon por el delito de feminicidio, por lo que solo faltaba que se determinara el número de años que pasará en prisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/marlon-botas-es-declarado-culpable-del-feminicidio-de-montserrat-bendimes-tras-mas-de-cinco-anos-BF22056124

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz (FGE) también dio a conocer la condena de 70 años de cárcel contra Marlon ‘N’, destacó que el sentenciado habría agredido físicamente a Montserrat: “La autoridad judicial además de dictar sentencia, estableció un pago por concepto de reparación del daño y suspendió sus derechos civiles y políticos”, detalla el escrito.

Al juez se le descontarán los cuatro años que ya cumplió durante la prisión preventiva, aunque el proceso del caso continuará el próximo 23 de julio con la audiencia de lectura y ejecución de la sentencia.

Cabe destacar que la sentencia se logró como resultado de “una investigación ministerial sólida”, a través de la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/marlon-botas-es-detenido-presunto-feminicida-de-monse-bendimes-JY2742308

FEMINICIDIO DE MONSERRA BENDIMES

Los hechos ocurrieron el 17 de abril de 2021 en la colonia Casas Tamsa del municipio de Boca del Río, cuando Marlon Botas Fuentes agredió físicamente a la víctima, causándole lesiones que posteriormente provocaron su deceso.

Las autoridades ministeriales determinaron, desde ese año, que Marlon fue el presunto responsable, sin embargo, el sujeto se dio a la fuga.

Sus padres Diana ‘N’ y Jorge ‘N’, fueron detenidos como presuntos partícipes del feminicidio, ya que auxiliaron a su hijo a huir. Posteriormente, salieron libres.

https://vanguardia.com.mx/noticias/liberan-a-padres-de-marlon-n-presunto-feminicida-de-monse-bendimes-en-veracruz-DG7228270

Fue hasta junio de 2022 cuando Marlon fue detenido en Mérida, Yucatán, con lo cual inició su juicio que culminó al ser declarado culpable.

El caso de Monserrat conmocionó a la sociedad veracruzana y obligó a diputados a legislar para castigar a familiares que auxilien a alguien que haya cometido un delito.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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