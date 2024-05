El Arsenal vuelve al liderato de la Premier League con una victoria clave sobre el Manchester United

El Arsenal volvió este domingo al liderato de la Premier League y alargará el pulso con el Manchester City hasta la última jornada, después de vencer por 0-1 al Manchester United gracias a un gol de Leandro Trossard.

Los de Mikel Arteta llegarán con opciones de título a la etapa final de la temporada después de sacar adelante uno de los partidos más difíciles de esta recta final de curso. La visita a Old Trafford, pese a las especulaciones de que el United reduciría marchas para no regalar la cuarta Premier League consecutiva al City, fue complicada, especialmente en la segunda parte, y requirió que los “Gunners” no bajaran la guardia para no despedirse ya del título.

El cómodo triunfo del City en Fulham (0-4) traspasó la presión al Arsenal que saltó a Old Trafford con los mismos hombres que golearon al Bournemouth y con la misión de no perder la esperanza y de sumar su quinta victoria seguida para no ponérselo en bandeja a los de Pep Guardiola.

A los 21 minutos, la defensa del United, como en ya es habitual en la últimas semanas, echó la primera mano del partido, cuando Casemiro, que lleva unos partidos terribles, se quedó colgado inhabilitando el fuera de juego de Kai Havertz, permitiendo que el alemán llegara hasta línea de fondo y encontrara, con un pase de la muerte que debió cubrir mejor el propio Casemiro, a Trossard en el primer tiempo.

El remate del belga besó la red y suma ya doce goles en esta campaña, siendo un revulsivo y un titular de garantías para Arteta, que no tuvo que preocuparse en exceso de la estabilidad del encuentro hasta bien entrada la segunda mitad.

Y es que el United, pese a que se juega estar en Europa la temporada que viene, no dio señales de vida hasta el minuto 68, cuando Casemiro, con un disparo más bien tímido, probó por primera vez en el partido los guantes de David Raya.

Solo Alejandro Garnacho tuvo algo de orgullo e intentó siempre la guerra en solitario. Siempre sin suerte, pero dando algún susto al aficionado “Gunner”, que respiró de alivio cuando un tiro del argentino a diez minutos para el final, sin mucho ángulo, se estrelló el lateral de la red.