¿Ella lo cargó o él se impulsó?... Revelan video de Luis Rubiales y Jenni Hermoso que desmiente la versión del presidente de la Federación Española

“Ella (Hermoso) me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale’, me contestó’. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose”, dijo el funcionario.

En el fragmento, que dura 12 segundos, se puede observar como la volante se funde en un abrazo con el mandamás y de repente Rubiales queda con los pies en el aire.

La discusión entre los usuarios en las redes sociales se concentró en si Jeniffer lo levantó al titular de la RFEF o si el presidente se abalanzó sobre la jugadora, por lo que tuvo que sostenerlo producto de dicha fuerza. Una vez que el dirigente vuelve a quedar de pie, procede a dar el beso de la polémica y darle una palmada en la espalda baja a Hermoso.

Fue durante ese encuentro cuando el directivo besó en la boca en contra de su voluntad a la futbolista, lo que llevó a que la FIFA lo suspendiera de sus funciones el pasado sábado.

Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió abrir diligencias de investigación pre procesales ya que podría ser constitutivo de un delito de agresión sexual por lo que se comunicarán con la jugadora de la absoluta para ofrecerle emprender acciones legales contra la cabeza de la RFEF.

El rumbo del caso cambió en el momento que la futbolista esclareció de manera pública que el acto sexual sufrido y llevado a cabo por Rubiales no fue consentido en ningún momento.

El viernes 25 de agosto se llevó a cabo una asamblea extraordinaria en la que muchos esperaban que Rubiales dejara su cargo. Sin embargo, no sucedió, pues tras un largo discurso, aseguró que no lo iba a hacerlo. “¿Es tan grave como para que yo me vaya, después de hacer la mejor gestión del fútbol español? No voy a dimitir”.

Sin embargo, las cosas empeoraron para Rubiales, pues el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, Jorge Iván Palacio, quien es colombiano, decidió suspenderlo mientras sigue su proceso disciplinario por haber besado en la boca a la futbolista española Jenni Hermoso.