‘En Cádiz no podemos especular con el empate, vamos a ganar’, afirma Javier Díaz

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, ha afirmado que su equipo “no especulará con el empate” este domingo en Cádiz, un resultado que mantendría los seis puntos de ventaja de los bermellones sobre el conjunto cadista que dirige el argentino Mauricio Pellegrino en la tabla.

“Vamos a ganar, que es nuestra intención primaria en todos los partidos”, remarcó el Vasco.

Los mallorquinistas afrontarán la “final” por la permanencia en el Nuevo Mirandilla, “perfectamente recuperados y con muchas ganas de hacer un buen partido”, aseveró Aguirre.

“Los números son datos, no opiniones. Si no somos capaces de sumar y el rival lo hace, no meteremos en zona peligrosa. Por ello, vamos con intención de ganar y hacer un buen partido. No estamos salvados, nos faltan partidos y puntos para estar un año más en la categoría”, señaló el técnico del club balear.

TE PUEDE INTERESAR: Con Edsón Álvarez el West Ham United aleja al Liverpool del título de la Premier League

El Mallorca perdió (2-1) la jornada pasada, una derrota que fue “un palo duro”, reconoció Aguirre.

“Hicimos una primera parte espectacular, pero no pudimos meterle distancia a la zona de ascenso. Ya estamos mentalmente recuperados, hemos entrenado bien para jugar a las dos de la tarde, un horario complicado. La única baja que tenemos es la (del central) Copete, que además de cumplir sanción por el ciclo de tarjetas, no se ha recuperado de un golpe en el tobillo”, explicó.

El entrenador de Ciudad de México fue contundente al analizar la posibilidad de que su equipo regrese a la isla con un empate en el Nuevo Mirandilla, resultado que le beneficiaría.