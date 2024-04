Era “demasiado perfecto”, ex esposa de Kaká revela por qué dejó al futbolista

En las últimas horas, se hizo viral el motivo por el que la relación del brasileño Ricardo Izecson ‘Kaká’ finalizó en 2015. Lo que llamó mucho la atención es el comentario de su ex esposa Caroline Celico, quien rompió el silencio sobre eso.

Celico, ex pareja amorosa del campeón del mundo con Brasil, manifestó que no era feliz con el jugador. Es por ello que terminó con él hace casi una década, luego de 10 años de relación, donde tuvieron dos hijos.

En una declaración que se difundió en redes sociales, Caroline Celico aseguró que decidió terminar con él por ser “perfecto”. Desde luego, lo que dijo la madre de los primeros hijos de Ricardo Izecson, llamó mucho la atención.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, comentó la ex mujer del brasileño.

El tema llamó la atención debido a que Kaká solía ser muy tranquilo fuera de las canchas. De hecho, cuando era jugador no se le conoció algún tipo de escándalo, además de que se sabe que es un hombre mucha fe.

Después de la penosa situación que vivió el ex del Real Madrid, encontró nuevamente el amor. En 2016 comenzó su relación con la modelo Carol Dias, una brasileña que actualmente tiene 28 años.