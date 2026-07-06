¡Es el turno de Rafa Márquez!... Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana y pasa la estafeta al Kaiser

El ciclo de Javier Aguirre al frente de la Selección Mexicana llegó oficialmente a su fin. La derrota por 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 no solo significó la eliminación del Tricolor, también representó el último partido del llamado ”Vasco” como entrenador nacional. Desde el inicio de esta tercera etapa ya se había definido que, al concluir la participación de México en la Copa del Mundo, el proyecto cambiaría de manos y sería Rafael Márquez quien encabezaría el nuevo proceso rumbo a la siguiente justa mundialista.

Pese al resultado, Aguirre aseguró sentirse orgulloso del esfuerzo mostrado por sus jugadores, quienes compitieron hasta el final frente a una de las selecciones más fuertes del torneo. El estratega prefirió asumir toda la responsabilidad por la eliminación y liberar de cualquier señalamiento a su plantel. ”Si hay una crítica debe ser al entrenador porque ellos dejaron la piel en el campo, pueden mirar al frente a todo mundo. Si hay algo que reprochar es el entrenador porque él decide quién y cómo. La ilusión que tenía la gente no pudimos concretarla, no pudimos darle una noche más de alegría pero de entrada agradezco a todo al público mexicano: a los que vinieron, a los que no pudieron estar, a los que estuvieron en el Fan Fest estos cinco partidos fueron inolvidables”.

UN ADIÓS QUE CIERRA TODA UNA CARRERA La despedida de Aguirre también tuvo un significado personal. El Estadio Azteca fue el escenario donde vivió algunos de los momentos más importantes de su trayectoria, primero como futbolista y después como entrenador de la Selección Mexicana. Su vínculo con el Mundial comenzó en 1986 como integrante del equipo nacional que alcanzó los cuartos de final, mientras que como director técnico dirigió a México en Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010 y ahora en la edición de 2026. Al concluir el partido frente a Inglaterra, el entrenador reconoció la carga emocional que representó decir adiós al inmueble más emblemático del futbol mexicano. ”Yo me despido de la Selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy con mucho orgullo después de tantos años me voy con mucho sentimiento porque aquí viví gran parte de mi vida futbolística”. EL PARTIDO SE ESCAPÓ POR PEQUEÑOS DETALLES En su análisis del encuentro, Aguirre explicó que el desarrollo del partido estuvo marcado por errores puntuales que terminaron inclinando la balanza a favor de Inglaterra, especialmente el tercer tanto recibido cuando México intentaba reaccionar.

El estratega consideró que competir frente a selecciones de la élite mundial exige un margen de error prácticamente inexistente, situación que terminó pesando en el resultado final pese al esfuerzo realizado por el equipo mexicano. ”En las grandes Ligas tienes que hacer el partido perfecto, esos dos goles nos pesaron mucho. Cuando nos repusimos y llegamos con mucho ánimo al vestidor con ganas de revertir el marcador viene el tercer gol evitable a todas luces que nos condenó. Remamos contracorriente, jugamos contra 10 intentamos variantes pero no fue posible ellos defienden bien es un equipo muy sólido son el cuarto del mundo ya había que intentarlo”. RAFA MÁRQUEZ INICIA UNA NUEVA ETAPA Con la salida del Vasco, el proyecto de la Selección Mexicana entra en una nueva fase bajo el liderazgo de Rafael Márquez, quien formó parte del cuerpo técnico durante este proceso y ahora tendrá un ciclo completo para preparar al equipo rumbo al próximo Mundial. Aguirre aseguró que entrega una base sólida integrada por futbolistas jóvenes que ganaron experiencia en torneos como la Nations League, la Copa Oro y la propia Copa del Mundo. También destacó el crecimiento que ha tenido Márquez como entrenador durante los últimos años. ”A Rafa le di un abrazo entrañable porque cuando llegamos veníamos de un momento difícil, éramos la selección 17, no habíamos ganado. Llegó Nations League, repetimos Copa Oro y ahora hay gente joven. Estoy muy contento con el crecimiento de Rafa Márquez y de muchos jugadores que jugaron con el corazón y con el corazón de México que nos estuvo apoyando y alentando”. El relevo en el banquillo marca el inicio de un nuevo ciclo para el futbol mexicano, con una generación de jóvenes que buscará consolidarse bajo el mando del ”Káiser” y competir nuevamente entre las principales selecciones del mundo en los próximos cuatro años.

DATOS CURIOSOS • Javier Aguirre dirigió a México en tres Copas del Mundo como entrenador. • Su relación con los Mundiales comenzó como jugador en México 1986. • El estratega cerró su etapa con un balance de siete victorias, dos empates y cuatro derrotas en Mundiales. • Rafael Márquez asumirá su primer proceso completo como director técnico de la Selección Mexicana. • El Mundial 2026 fue el último partido de Aguirre en el Estadio Azteca como entrenador del Tricolor.

Publicidad