‘Viven en el corazón de México’: Sheinbaum dedica mensaje a la Selección Mexicana tras eliminación ante Inglaterra

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana luego de su eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026, tras caer 3-2 frente a la selección de Inglaterra en los octavos de final del torneo. Minutos después de concluir el encuentro, la mandataria afirmó que, pese al resultado, el desempeño del representativo nacional permanecerá en la memoria de la afición y destacó el papel de México como país anfitrión de la justa mundialista. A través de sus redes sociales, Sheinbaum escribió: “¡Ánimo! A veces se gana y a veces se aprende; lo importante es seguir adelante y representar a México con orgullo. Lo logrado por los jóvenes de la Selección vive en el corazón de las y los mexicanos por siempre. A todas y todos, demostramos que México es el mejor anfitrión del mundo, con un pueblo alegre y unido. ¡¡Por siempre, vamos, México!!”

CLAUDIA SHEINBAUM SIGUIÓ EL PARTIDO DESDE CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL La presidenta observó el encuentro desde Ciudad Nezahualcóyotl, donde estuvo acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo>. Antes del inicio del partido, la titular del Ejecutivo federal también publicó un mensaje de respaldo al combinado nacional e invitó a la población a disfrutar del encuentro de manera responsable. “¡¡Todo México apoyando a nuestra Selección!! Recuerden todas y todos, disfrutar esta hermosa noche con responsabilidad”, expresó mediante su cuenta de X. Durante la transmisión del encuentro, la mandataria fue captada alentando al equipo mexicano junto con la gobernadora mexiquense y el alcalde de Nezahualcóyotl, además de convivir con aficionados que acudieron al sitio para seguir el partido. GOBERNADORA DEL ESTADO DE MÉXICO COMPARTIÓ LA VISITA DE CLAUDIA SHEINBAUM La gobernadora Delfina Gómez Álvarez también difundió imágenes de la visita presidencial a Ciudad Nezahualcóyotl. En su publicación escribió: “Desde Netzahualcóyotl, con nuestra querida presidenta Claudia Sheinbaum apoyando a mi selección. ¡Bienvenida a Neza y al Edomex, Presidenta!” Las fotografías compartidas muestran a ambas funcionarias portando prendas alusivas a la Selección Mexicana, saludando a asistentes y siguiendo las acciones del encuentro junto a decenas de aficionados. Asimismo, Gómez difundió imágenes en las que se observa a la presidenta aplaudiendo, sonriendo y alentando al conjunto nacional durante distintos momentos del partido.

SHEINBAUM HA SEGUIDO LOS PARTIDOS DE MÉXICO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS Desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la presidenta ha acompañado la participación de la Selección Mexicana desde diferentes sedes. El debut del equipo nacional frente a Sudáfrica lo observó desde un Fan Fest instalado en la alcaldía Venustiano Carranza. Posteriormente, los encuentros frente a Corea del Sur y Chequia fueron vistos desde Palacio Nacional, acompañada por su esposo, José María Tarriba. El partido correspondiente ante Ecuador lo siguió desde el Fan Fest instalado en el Parque Tezozómoc, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco. Hasta el momento, la presidenta no ha asistido al Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar los encuentros del combinado nacional.

MÉXICO CONCLUYÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL MUNDIAL 2026 La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin tras perder 3-2 frente a Inglaterra en un encuentro correspondiente a los octavos de final. Con ese resultado, el representativo nacional quedó eliminado del torneo, mientras que Inglaterra avanzó a la siguiente ronda de la competencia. Tras el silbatazo final, diversos actores políticos y autoridades expresaron mensajes de reconocimiento al desempeño del equipo mexicano y destacaron la organización del país como una de las sedes del certamen internacional.

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