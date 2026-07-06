‘Nos dieron mucha alegría y jugaron bien’... Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana y buscará reunión con jugadores

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    ‘Nos dieron mucha alegría y jugaron bien’... Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana y buscará reunión con jugadores
    Tras la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en el Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el desempeño del equipo nacional, aseguró que el país debe sentirse orgulloso de sus futbolistas. VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum reconoció el desempeño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, anunció que buscará reunirse con los jugadores y destacó el papel de México como anfitrión

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de reconocimiento a la Selección Mexicana luego de su eliminación en el Mundial 2026. Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó el desempeño del equipo dirigido por Javier Aguirre, al considerar que dejó una imagen positiva tanto dentro como fuera de la cancha.

El Tricolor cayó 3-2 frente a Inglaterra en el Estadio Azteca, resultado que puso fin a su participación en la Copa del Mundo. A pesar de la derrota, Sheinbaum aseguró que el combinado nacional logró emocionar a millones de aficionados durante el torneo.

Al referirse al partido, la presidenta reconoció el esfuerzo de los jugadores y el nivel mostrado frente a una de las selecciones favoritas para levantar el título. “Nos dieron mucha alegría a todas y todos los mexicanos y jugaron bien; nos faltó el último gol, pero muy bien”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/viven-en-el-corazon-de-mexico-sheinbaum-dedica-mensaje-a-la-seleccion-mexicana-tras-eliminacion-ante-inglaterra-MJ21934549

BUSCARÁ REUNIRSE CON EL TRICOLOR

Además del reconocimiento público, la mandataria informó que buscará establecer contacto con la Federación Mexicana de Futbol para analizar la posibilidad de sostener un encuentro con los integrantes de la Selección Mexicana una vez que concluyan sus actividades oficiales tras el Mundial.

Sheinbaum explicó que la intención es felicitar personalmente al plantel por el trabajo realizado durante la competencia y destacar el compromiso que mostraron a lo largo del certamen celebrado en territorio mexicano.

“Vamos a comunicarnos con la Federación. Yo creo que todos debemos estar muy orgullosos del papel de la Selección”, declaró durante su conferencia, al reiterar que el desempeño del equipo merece ser reconocido pese a no haber alcanzado las semifinales.

DESTACA UNA DE LAS MEJORES ACTUACIONES DE MÉXICO

La presidenta también aseguró que, aunque el objetivo era pelear por el campeonato, el balance general de la participación mexicana resulta positivo. En su opinión, el equipo nacional firmó una de sus mejores actuaciones en la historia reciente de las Copas del Mundo.

Sheinbaum señaló que el futbol internacional atraviesa una etapa de alta competencia, donde las diferencias entre selecciones cada vez son menores debido al crecimiento físico, táctico y técnico de los principales representativos.

En ese contexto, llamó a valorar el esfuerzo realizado por los futbolistas mexicanos y pidió mantener el respaldo hacia el equipo nacional. “Nos hubiera gustado que ganara la Selección, pero hay que tener ánimo, reconocer el esfuerzo y seguir hacia adelante”, afirmó.

MÉXICO TAMBIÉN RECIBIÓ RECONOCIMIENTO COMO ANFITRIÓN

Durante su mensaje, la titular del Ejecutivo también destacó el papel que desempeñó México como una de las sedes del Mundial 2026. Consideró que la organización del torneo y la hospitalidad mostrada hacia miles de visitantes dejaron una imagen favorable del país ante la comunidad internacional.

La mandataria señaló que la respuesta de los aficionados, el ambiente en los estadios y la logística implementada durante la competencia contribuyeron a fortalecer la proyección de México como anfitrión de eventos deportivos de talla mundial.

Con el cierre de la participación del Tricolor, la atención ahora se centra en el futuro de la Selección Mexicana y en el proceso que iniciará de cara a los próximos compromisos internacionales, mientras el Mundial 2026 continúa con la disputa de las rondas finales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/mexico-muere-de-pie-ante-inglaterra-pero-el-quinto-partido-vuelve-a-ser-imposible-cae-el-tri-en-octavos-del-mundial-2026-KI21926804

DATOS CURIOSOS

Claudia Sheinbaum calificó la actuación del Tricolor como una de las mejores que ha tenido México en una Copa del Mundo.

• La presidenta anunció que buscará reunirse con los jugadores mediante un acercamiento con la Federación Mexicana de Futbol.

• México fue una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

• El partido ante Inglaterra terminó con marcador de 3-2 en el Estadio Azteca.

• La mandataria destacó tanto el rendimiento deportivo de la Selección como la imagen que proyectó México como país anfitrión.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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