“Es una burla, una vergüenza”, Paola Longoria estalla contra Ana Guevara y la Conade tras reducir su beca

La mejor raquetbolista del mundo, Paola Longoria, volvió a levantar la voz para manifestar su inconformidad debido a que recibe una beca de seis mil pesos mensuales, luego de que con los nuevos tabuladores anunciados en abril pasado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, vio reducido el apoyo en más de un 70 por ciento.

La número uno del mundo que se ha mantenido por 11 temporadas en dicha posición, cuestionó los criterios de la Conade, organismo que encabeza Ana Guevara, y se preguntó si seis mil pesos es la cantidad que merece una atleta de su nivel que con frecuencia pone en alto el nombre de México.

“Lo único que quiero es tener una beca digna de lo que yo represento para México, no creo que el ser campeona mundial, máxima medallista en Juegos Panamericanos (nueve oros) y Premio Nacional del Deporte, esté recibiendo 6 mil pesos; para mí es una burla, siendo un fideicomiso o no, es una vergüenza esa beca.

“Ni siquiera tengo la beca que me corresponde, así se hayan bajado los tabuladores, para una que es campeona mundial no puede estar recibiendo 6 mil pesos. Hoy decidí alzar la voz y decir lo que realmente me merezco, yo no estoy pidiendo una beca de millones, no, sólo lo que verdaderamente me corresponde. ¿Cuál es mi beneficio de ser seleccionada nacional? ¿Cuál es mi beneficio de ser la número uno, de poner a México en alto? ¿Cuál es?”, declaró Paola en una entrevista con el diario ESTO.

De acuerdo con los nuevos tabuladores que estipuló la Conade, la cantidad máxima que puede recibir un atleta de una disciplina que no es deporte olímpico, como lo es el raquetbol, es de 21 mil 500 pesos mensuales; sin embargo, la beca de Longoria es de seis mil pesos.

“Fodepar (Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, que fue desaparecido en esta administración) nos ayudaba para que justamente los atletas pudiéramos viajar con nuestro equipo multidisciplinario, que los entrenadores tuvieran su propio salario, con 6 mil pesos no se puede pagar eso, para mí es súper decepcionante recibir una beca que yo recibía en mis inicios, cuando ganaba olimpiadas nacionales”, añadió la raquetbolista.