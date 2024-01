¡Escándalo en Francia! Investigan al PSG por haber ‘comprado’ el Balón de Oro que ganó Lionel Messi del 2021

Durante su discurso de agradecimiento, Messi elogió al exjugador bávaro, afirmando que debió haber ganado un año antes, cuando la gala fue suspendida por la pandemia de COVID-19.

El artillero, que por su parte se impuso en el The Best de aquel año, no pareció muy feliz con las palabras de “La Pulga”, y días más tarde recriminó en una entrevista que no su discurso no fue sincero, pues no votó por él en los reconocimientos de la FIFA de ese año.