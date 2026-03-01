Dinos anuncia a Kenney Solomon II y el regreso de Pewee Álvarez para la Temporada 2026 de la LFA

Con miras a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, los Dinos de Saltillo continúan afinando su plantilla tras anunciar de manera oficial la incorporación del defensivo estadounidense Kenney Solomon II, así como el regreso del receptor Gerardo “Pewee” Álvarez. A través de sus redes sociales, la organización dio a conocer la llegada del nuevo defensive back, quien se integrará a la defensiva profunda del equipo de cara a la siguiente campaña. Solomon II cuenta con experiencia en el futbol americano colegial de Estados Unidos, donde formó parte de programas como University of Tennessee, University of Tulsa y más recientemente con Jacksonville State Gamecocks. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién ganó el Maratón Internacional Lala 2026?: Kenianos dominan la edición 37 El esquinero se desempeña en la posición de defensive back y posee una estatura aproximada de 1.85 metros, con un peso cercano a los 82 kilogramos, cualidades físicas que apuntan a fortalecer la cobertura secundaria del conjunto saltillense, particularmente en jugadas de pase largo y asignaciones en el perímetro.

Su integración representa uno de los primeros movimientos del equipo en la zona defensiva rumbo a la próxima temporada, en la que buscarán mejorar su desempeño dentro del sector y mantener equilibrio en ambos lados del emparrillado. Por otra parte, el equipo también confirmó la continuidad de uno de los jugadores más identificados con la afición local: Gerardo “Pewee” Álvarez. El receptor abierto volverá a vestir los colores de la Ola Morada tras concretarse su renovación para la campaña 2026. Álvarez ha formado parte de la organización desde sus primeras temporadas dentro de la liga, consolidándose como una de las principales opciones en el ataque aéreo del equipo. Su presencia en el terreno de juego ha sido constante en momentos clave, aportando recepciones importantes y yardas tras la atrapada que han contribuido al avance ofensivo del conjunto. Además de su aporte dentro del campo, el receptor ha sido una figura recurrente dentro del vestidor, sumando experiencia a un grupo que continúa en proceso de integración rumbo al siguiente calendario. Con estos anuncios, Dinos comienza a delinear el plantel con el que afrontará una nueva temporada en la LFA, combinando talento internacional en su defensiva con la permanencia de elementos que ya conocen la estructura del equipo.

Se espera que en las próximas semanas la escuadra coahuilense continúe dando a conocer nuevos movimientos en su roster conforme avanzan los preparativos para el arranque de la campaña 2026.

