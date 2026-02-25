Dinos de Saltillo confirma el regreso de Sergio Schiaffino para 2026

25 febrero 2026
    Dinos de Saltillo confirma el regreso de Sergio Schiaffino para 2026
    El defensivo profundo continuará formando parte de la secundaria de Saltillo. FOTO: LFA

Dinos de Saltillo oficializó la permanencia del defensivo profundo Sergio Schiaffino para la temporada 2026 de la LFA, reforzando la continuidad de su perímetro defensivo

La organización de los Dinos de Saltillo confirmó el regreso del defensivo profundo Sergio Schiaffino de cara a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, reforzando nuevamente su perímetro defensivo.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se destacó la reincorporación del jugador como una pieza relevante dentro de la llamada “Defensa Saltillense”. En la publicación, el equipo dio la bienvenida al defensivo secundario, resaltando su experiencia dentro de la liga y su peso en el esquema defensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva

Schiaffino, quien se desempeña como defensive back (DB), cuenta con estatura de 1.77 metros y un peso aproximado de 80 kilogramos. A lo largo de su trayectoria con la franquicia ha sido un elemento constante en el perímetro, aportando cobertura en situaciones de pase y participación en equipos especiales.

Su vínculo con Dinos no es nuevo. El jugador formó parte del plantel desde las primeras etapas de la franquicia en la LFA, consolidándose como uno de los nombres recurrentes dentro del roster defensivo. Con el paso de las temporadas, su presencia se convirtió en habitual dentro de la secundaria del equipo, participando en campañas donde Saltillo logró posicionarse entre los protagonistas del circuito.

La renovación apunta a mantener continuidad en una defensiva que históricamente ha sido uno de los sellos del conjunto coahuilense. En temporadas anteriores, Dinos ha destacado por su solidez en la cobertura aérea y por limitar el ataque rival mediante ajustes en la zona profunda, un esquema en el que Schiaffino suele tener responsabilidad directa.

El movimiento también envía un mensaje de estabilidad rumbo a 2026, año en el que la franquicia buscará volver a competir por los primeros puestos de la tabla. La directiva ha comenzado a confirmar piezas clave del roster, priorizando jugadores con experiencia en el sistema y conocimiento del entorno competitivo de la liga.

Con esta renovación, Dinos asegura la permanencia de un elemento identificado con la institución y con recorrido dentro del futbol americano profesional mexicano. La pretemporada será el siguiente paso para evaluar ajustes tácticos y definir el grupo que encarará el nuevo calendario de la LFA.

El regreso de Sergio Schiaffino se suma así a los movimientos estratégicos del equipo, que continúa delineando su plantel con miras a una campaña en la que buscará fortalecer nuevamente su identidad defensiva.

