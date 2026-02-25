Dinos de Saltillo confirma el regreso de Sergio Schiaffino para 2026

La organización de los Dinos de Saltillo confirmó el regreso del defensivo profundo Sergio Schiaffino de cara a la temporada 2026 de la Liga de Fútbol Americano Profesional, reforzando nuevamente su perímetro defensivo.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del club, donde se destacó la reincorporación del jugador como una pieza relevante dentro de la llamada “Defensa Saltillense”. En la publicación, el equipo dio la bienvenida al defensivo secundario, resaltando su experiencia dentro de la liga y su peso en el esquema defensivo.

TE PUEDE INTERESAR: Firman Saraperos y UANE acuerdo de colaboración académica y deportiva

Schiaffino, quien se desempeña como defensive back (DB), cuenta con estatura de 1.77 metros y un peso aproximado de 80 kilogramos. A lo largo de su trayectoria con la franquicia ha sido un elemento constante en el perímetro, aportando cobertura en situaciones de pase y participación en equipos especiales.

Su vínculo con Dinos no es nuevo. El jugador formó parte del plantel desde las primeras etapas de la franquicia en la LFA, consolidándose como uno de los nombres recurrentes dentro del roster defensivo. Con el paso de las temporadas, su presencia se convirtió en habitual dentro de la secundaria del equipo, participando en campañas donde Saltillo logró posicionarse entre los protagonistas del circuito.