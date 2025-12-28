Drake Maye lidera paliza de Patriots a Jets y mantiene viva la pelea divisional

Los Patriots de Nueva Inglaterra cerraron su temporada regular como visitantes con una actuación que marcó el ritmo de la jornada dominical en la NFL. En el MetLife Stadium, el equipo dirigido por Mike Vrabel resolvió el partido desde temprano y terminó imponiéndose 42-10 a los Jets de Nueva York, en un encuentro que dejó poco espacio para la reacción local y que reforzó las aspiraciones de los Patriots en la AFC Este.

El protagonista fue Drake Maye, quien firmó el mejor partido de su carrera al lanzar cinco pases de anotación antes de abandonar el juego en el tercer cuarto. Nueva Inglaterra anotó touchdown en sus primeras seis posesiones, un dato que explicó la diferencia desde el inicio. Maye completó 19 de 21 envíos para 256 yardas, con conexiones de anotación a Rhamondre Stevenson, Stefon Diggs, Austin Hooper, Hunter Henry y Efton Chism III. Con esa producción, el quarterback se unió a Tom Brady y Drew Bledsoe como los únicos pasadores de la franquicia en superar las 4,000 yardas por aire en una temporada.

El ataque fue respaldado por Rhamondre Stevenson, quien aportó un touchdown por tierra y otro por recepción. Con marca de 13-3, los Patriots quedaron a la espera del resultado de Buffalo frente a Filadelfia para definir el título divisional. Del lado de los Jets, el novato Brady Cook tuvo una tarde complicada, mientras que Breece Hall alcanzó las 1,000 yardas terrestres en la campaña con una escapada de 59 yardas en el último cuarto.