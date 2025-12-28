Drake Maye lidera paliza de Patriots a Jets y mantiene viva la pelea divisional

Fútbol Americano
/ 28 diciembre 2025
    Drake Maye lidera paliza de Patriots a Jets y mantiene viva la pelea divisional
    El ataque de Nueva Inglaterra anotó touchdown en sus primeras seis series ofensivas frente a los Jets de Nueva York. FOTO: AP

La jornada dominical de la NFL también dejó victorias claras de los Bengals, Jaguars y un nuevo resultado positivo de los Saints de New Orleans

Los Patriots de Nueva Inglaterra cerraron su temporada regular como visitantes con una actuación que marcó el ritmo de la jornada dominical en la NFL. En el MetLife Stadium, el equipo dirigido por Mike Vrabel resolvió el partido desde temprano y terminó imponiéndose 42-10 a los Jets de Nueva York, en un encuentro que dejó poco espacio para la reacción local y que reforzó las aspiraciones de los Patriots en la AFC Este.

El protagonista fue Drake Maye, quien firmó el mejor partido de su carrera al lanzar cinco pases de anotación antes de abandonar el juego en el tercer cuarto. Nueva Inglaterra anotó touchdown en sus primeras seis posesiones, un dato que explicó la diferencia desde el inicio. Maye completó 19 de 21 envíos para 256 yardas, con conexiones de anotación a Rhamondre Stevenson, Stefon Diggs, Austin Hooper, Hunter Henry y Efton Chism III. Con esa producción, el quarterback se unió a Tom Brady y Drew Bledsoe como los únicos pasadores de la franquicia en superar las 4,000 yardas por aire en una temporada.

TE PUEDE INTERESAR: Panthers caen ante Seahawks y aplazan definición de la NFC Sur en la Semana 18

El ataque fue respaldado por Rhamondre Stevenson, quien aportó un touchdown por tierra y otro por recepción. Con marca de 13-3, los Patriots quedaron a la espera del resultado de Buffalo frente a Filadelfia para definir el título divisional. Del lado de los Jets, el novato Brady Cook tuvo una tarde complicada, mientras que Breece Hall alcanzó las 1,000 yardas terrestres en la campaña con una escapada de 59 yardas en el último cuarto.

MÁS RESULTADOS DE LA JORNADA

En otros resultados, los Bengals de Cincinnati vencieron 37-14 a los Cardinals de Arizona con una actuación sólida de Joe Burrow, quien lanzó para 305 yardas y dos anotaciones hacia Ja’Marr Chase. El receptor se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos 80 recepciones, 1,000 yardas y siete touchdowns en cada una de sus primeras cinco temporadas. Chase Brown agregó dos anotaciones por la vía terrestre. Para Arizona, destacó Trey McBride, quien rompió el récord de recepciones para un ala cerrada en una temporada.

En Indianápolis, los Jaguars de Jacksonville se llevaron un triunfo cerrado de 23-17 sobre los Colts, en un duelo definido por goles de campo en el último cuarto. Trevor Lawrence respondió en momentos clave y Cam Little selló la victoria con un intento de 53 yardas en los segundos finales.

Finalmente, los Saints de New Orleans extendieron su buen cierre al superar 34-26 a los Titans de Tennessee. El pateador Charlie Smyth fue determinante con un gol de campo de 57 yardas, el más largo de su carrera, en un partido que mantuvo el marcador ajustado hasta el final.

La jornada dejó a los Patriots como el equipo más dominante del día y mantuvo abiertas varias definiciones rumbo a la última semana de la temporada regular.

Temas


Futbol Americano
resultados

Localizaciones


Nueva York

Organizaciones


NFL
New England Patriots
New York Jets

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro