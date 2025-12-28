Drake Maye lidera paliza de Patriots a Jets y mantiene viva la pelea divisional
La jornada dominical de la NFL también dejó victorias claras de los Bengals, Jaguars y un nuevo resultado positivo de los Saints de New Orleans
Los Patriots de Nueva Inglaterra cerraron su temporada regular como visitantes con una actuación que marcó el ritmo de la jornada dominical en la NFL. En el MetLife Stadium, el equipo dirigido por Mike Vrabel resolvió el partido desde temprano y terminó imponiéndose 42-10 a los Jets de Nueva York, en un encuentro que dejó poco espacio para la reacción local y que reforzó las aspiraciones de los Patriots en la AFC Este.
El protagonista fue Drake Maye, quien firmó el mejor partido de su carrera al lanzar cinco pases de anotación antes de abandonar el juego en el tercer cuarto. Nueva Inglaterra anotó touchdown en sus primeras seis posesiones, un dato que explicó la diferencia desde el inicio. Maye completó 19 de 21 envíos para 256 yardas, con conexiones de anotación a Rhamondre Stevenson, Stefon Diggs, Austin Hooper, Hunter Henry y Efton Chism III. Con esa producción, el quarterback se unió a Tom Brady y Drew Bledsoe como los únicos pasadores de la franquicia en superar las 4,000 yardas por aire en una temporada.
El ataque fue respaldado por Rhamondre Stevenson, quien aportó un touchdown por tierra y otro por recepción. Con marca de 13-3, los Patriots quedaron a la espera del resultado de Buffalo frente a Filadelfia para definir el título divisional. Del lado de los Jets, el novato Brady Cook tuvo una tarde complicada, mientras que Breece Hall alcanzó las 1,000 yardas terrestres en la campaña con una escapada de 59 yardas en el último cuarto.
MÁS RESULTADOS DE LA JORNADA
En otros resultados, los Bengals de Cincinnati vencieron 37-14 a los Cardinals de Arizona con una actuación sólida de Joe Burrow, quien lanzó para 305 yardas y dos anotaciones hacia Ja’Marr Chase. El receptor se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con al menos 80 recepciones, 1,000 yardas y siete touchdowns en cada una de sus primeras cinco temporadas. Chase Brown agregó dos anotaciones por la vía terrestre. Para Arizona, destacó Trey McBride, quien rompió el récord de recepciones para un ala cerrada en una temporada.
En Indianápolis, los Jaguars de Jacksonville se llevaron un triunfo cerrado de 23-17 sobre los Colts, en un duelo definido por goles de campo en el último cuarto. Trevor Lawrence respondió en momentos clave y Cam Little selló la victoria con un intento de 53 yardas en los segundos finales.
Finalmente, los Saints de New Orleans extendieron su buen cierre al superar 34-26 a los Titans de Tennessee. El pateador Charlie Smyth fue determinante con un gol de campo de 57 yardas, el más largo de su carrera, en un partido que mantuvo el marcador ajustado hasta el final.
La jornada dejó a los Patriots como el equipo más dominante del día y mantuvo abiertas varias definiciones rumbo a la última semana de la temporada regular.