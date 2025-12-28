Panthers caen ante Seahawks y aplazan definición de la NFC Sur en la Semana 18

La jornada dominical dejó a la NFC Sur sin definición y con todos los reflectores apuntando a la última semana de la temporada regular. La combinación de resultados mantuvo abierta la pelea divisional y confirmó que el boleto a los playoffs se decidirá hasta el cierre del calendario.

La derrota de los Buccaneers de Tampa Bay abrió una puerta clara para los Panthers de Carolina, que necesitaban responder en casa ante los Seahawks de Seattle para asegurar el título divisional. Sin embargo, el equipo local no logró aprovechar la oportunidad y cayó 27-10, resultado que extendió la incertidumbre una semana más.

El encuentro disputado en Charlotte fue cerrado durante la primera mitad. Ambos equipos batallaron para mover el balón y se fueron al descanso empatados 3-3, en un duelo marcado por las defensivas y las series ofensivas cortas. La diferencia llegó tras el intermedio, cuando Carolina perdió el control del partido en un tramo decisivo.

En el tercer cuarto, los Panthers de Carolina entregaron el balón en dos posesiones consecutivas dentro de su propio territorio. La defensa de los Seahawks de Seattle capitalizó de inmediato y convirtió ambas oportunidades en anotaciones, lo que cambió por completo el desarrollo del juego. A partir de ese momento, Seattle manejó la ventaja y cerró el partido sin mayores sobresaltos.

Con esta victoria, los Seahawks de Seattle se mantienen en la cima de la NFC Oeste y conservan el control del primer puesto de la conferencia. El panorama en esa división también quedó condicionado a otros resultados, ya que si los 49ers de San Francisco superan a los Bears de Chicago en su compromiso correspondiente, la Semana 18 presentará un enfrentamiento directo por el título divisional y la posición número uno de la NFC.

En el sur, el escenario quedó perfectamente definido. Los Buccaneers de Tampa Bay, que cayeron ante los Dolphins de Miami, no pudieron asegurar la división y ahora están obligados a defender su casa. Carolina tenía la posibilidad de sellar el campeonato sin depender de nadie, pero el tropiezo ante Seattle cambió el guion.

Así, la NFC Sur se resolverá en un duelo directo la próxima semana, cuando los Panthers de Carolina visiten a los Buccaneers de Tampa Bay. El ganador obtendrá el título divisional y el pase a los playoffs, mientras que el perdedor quedará eliminado. Todo se definirá en un solo partido, con la temporada en juego.