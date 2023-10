Habrá duelo parejo en el Monday Night Football entre Packers y Raiders

Apenas el martes la línea para el Monday Night Football era Packers dando 2 puntos (-2). Esta línea cruzó el cero hasta poner el sábado a los Raiders como favoritos de los mismos 2 puntos. A principios de semana, el QB de Las Vegas, Jimmy Garapolo permanecía en protocolo de conmoción, mismo motivo por el cual no jugó la semana pasada. La noche del viernes anunciaron que Jimmy salía del protocolo y se confirma su inicio como titular para el lunes.

La semana pasada, el novato O’Connell jugando en el lugar de Garapolo, corrió para un TD pero perdió 2 balones que a la postre se convirtieron en 14 puntos en contra. Pero la entrega mas dolorosa vino casi al final del partido, perdiendo por 7 puntos y con primera y gol desde la yarda 3 lanzó a la esquina y el defensivo se adelanta y sella la victoria de los Chargers. Muy destacada la actuación de la defensiva de los malosos que mantuvieron el 0 durante la segunda mitad.

Los Packers fueron a Detriot y nunca se pudieron meter al partido. Con menos de 30 yardas por tierra y un Jordan Love errático lanzando un par de intercepciones siendo la primera más grave que ayudó a despegar a los Leones por 3 anotaciones todavía temprano en el partido.

El movimiento de 4 puntos atravesando el 0 para cambiar de favorito no podría solamente atribuirse a que Garapolo regresará; en mi opinión no valdría tantos puntos. Creo que el movimiento va mas alineando al “dinero inteligente” que estaría entrando para Raiders.

Ambos equipos tienen un promedio de 4.9 yardas por jugada a la ofensiva que los sitúa en media tabla pero Green Bay una vez que entra a la zona roja contraria anota de 6 casi en el 70% de las ofensivas además de convertir casi el 43% de las terceras oportunidades, porcentaje que le vale estar en el primer tercio; cosa contraria Las Vegas en estas dos métricas están en los últimos lugares.

Cuando el no favorito era local, me incliné con ellos (incluso traigo ya un teaser de 6 puntos para llevarlo a +8 junto con Denver -2) pero ahora que cambian a ser el favorito, estaría esperando un +3 para poder ir con Green Bay y aún así no estoy muy convencido. Aunque los números del párrafo anterior favorecen a los empacadores, por alguna razón no me convence ir con los visitantes; si todo indica que son mejor equipo, ¿porqué la línea se movió en ese sentido?

Los Raiders no han podido anotar mas de 20 puntos en cuatro partidos. Green Bay solo ha podido mantener a un rival por debajo de ese nivel. Espero que este sea el primer partido que los locales engranan bien su ofensiva y se destapan; al mismo tiempo Green Bay reacciona de una actuación mediocre y Aaron Jones junto con Christian Watson le ayudan a Love para llevar una mejor ofensiva por lo que en este partido me inclino por las altas de 44.5 puntos. Para la quiniela de Vanguardia, tengo a Los Raiders con 7 puntos pero mucho ojo, ahí todavía están como perros de 2.5 puntos por lo que hay mucho valor; si pueden moverle a la confidencia de ese partido, valdría la pena.

