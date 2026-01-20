La noche eterna de Indiana: los Hoosiers vencen a Miami y hacen historia en el CFP
Con Fernando Mendoza como MVP, ganador del Heisman y líder de una temporada perfecta, los Hoosiers 27-21 a los Hurricanes para coronarse campeones por primera vez
Los Hoosiers de Indiana escribieron la página más importante en la historia de su programa al imponerse 27-21 a los Hurricanes de Miami en la Final del College Football Playoff, resultado con el que conquistaron su primer campeonato nacional, cerraron la temporada invictos y confirmaron una de las gestas más sorprendentes del futbol americano colegial.
El duelo se disputó en el Hard Rock Stadium, escenario donde Indiana resistió la presión de un rival histórico y selló un título que parecía impensable al inicio del año.
El rostro del campeonato fue el quarterback cubano Fernando Mendoza, quien coronó una campaña perfecta con una actuación decisiva en la Final.
Mendoza fue elegido MVP del partido, lideró a Indiana con precisión y temple, y aportó la jugada clave del encuentro con una carrera de 12 yardas en cuarta oportunidad que terminó en touchdown y rompió el equilibrio en el último cuarto.
El mariscal completó una noche sólida por aire y tierra, controló los momentos críticos y confirmó por qué había sido el motor de un equipo que no conoció la derrota.
El impacto de Mendoza fue total a lo largo de la temporada.
Además de guiar a los Hoosiers al Campeonato Nacional, el pasador se convirtió en el primer ganador del Trofeo Heisman en la historia de Indiana, distinción que respaldó su liderazgo, consistencia y capacidad para responder bajo presión.
Con él al mando, el programa cerró el calendario con marca perfecta y superó rondas exigentes en los playoffs antes de imponerse a Miami en la Final.
Tras el silbatazo final, Mendoza resumió el espíritu del grupo con palabras que retratan el camino al título: “Daríamos todo por este equipo.
“Lo que nos pidan, lo hacemos. Este campeonato es especial por eso”, afirmó el quarterback, visiblemente emocionado por la magnitud del logro.
En la banda contraria, el reconocimiento también llegó desde el rival, consciente del nivel y la determinación que mostró Indiana durante los 60 minutos.
El entrenador en jefe Curt Cignetti subrayó la valentía de sus jugadores y el carácter mostrado en los momentos límite.
“Confiamos en nuestro plan y en nuestros líderes. Esa jugada en cuarta oportunidad resume quiénes somos”, señaló, al destacar la decisión que inclinó definitivamente el marcador.
La victoria no solo entregó un trofeo, sino que transformó la percepción del programa a nivel nacional.
Con el 27-21 final, Indiana cerró una campaña invicta, levantó el primer campeonato nacional de su historia y colocó el nombre de los Hoosiers entre los grandes del futbol americano colegial.
La temporada de Fernando Mendoza y el título del CFP ya forman parte del legado del deporte universitario.