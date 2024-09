Las lesiones podrían pesarle a Seattle

Por segunda semana consecutiva, la NFL nos ofrece un par de juegos en lunes por la noche pero empalmados. En el horario tradicional de las 6:15 p.m., los Halcones Marinos de Seattle, uno de los 5 equipos que llegan invictos a la Semana 4, visitan a los Leones de Detroit. La línea de apuesta es de -3.5 puntos para los locales; las altas y bajas están en 46.5. Estos números son los vigentes apenas en viernes por la noche al momento de escribir esta columna.

Seattle, además de su récord 3-0 (1-1-1 contra la línea), llega como la mejor defensiva en yardas por jugada, la segunda en yardas totales y la mejor en yardas por pase. Con semejantes números a la defensiva, vale la pena repasar sus contrincantes: Denver, New England y Miami siendo los números 26,30 y 23 respectivamente en yardas por jugada a la ofensiva; Detroit llega a este partido como 12 en este rubro.

A Seattle se le complicaron los primeros partidos cuando sus contrincantes estuvieron moviendo la bola por la vía terrestre y justo confío que este será al plan de ataque primario de los locales. Vienen promediando mas de 160 yardas por partido con un promedio de 4.8 yardas por jugada. A esto le podríamos sumar que 5 titulares de la defense de los visitantes no han practicado ni jueves ni viernes, 3 LB y 2 linieros.

La lesión de K. Walker III (corredor) ha mermado el ataque terrestre de los Seahawks quienes han logrado solo 3.9 yardas por acarreo y su participación para el lunes todavía esta cuestionable; incluso si logra jugar, se espera que sea limitada su contribución.

Detroit como favorito en casa por entre 1 y 6 puntos tiene un récord de 8-3 contra la línea desde el 2020. Bajo la condición de Seattle, visitante como perro en el mismo rango va 9-6. No hay algo de tren pero no muy claro. La mancha que tienen los de Michigan en este arranque ha sido la derrota contra Tampa Bay, pero en ese partido las estadísticas fueron favorables, la gran diferencia fue la efectivada en la zona roja.

Mis números me dicen que Detroit debería ser favorito por cuando menos 5 puntos y considerando lo frágil que podría ser la defensa de Seattle, sobre todo para parar la carrera, me estoy inclinando por el gis. Además, ya también nos enseñaron los Lions que pueden ganar un partido con la defensa cuando se requiere ya que frenaron el ataque de los Cardinals. Voy a dejar los puntos e irme con Detroit -3.5. Si se mueve a 4 el lunes todavía me gusta.

