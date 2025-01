Los Chargers de Los Ángeles incorporaron a Ezekiel Elliott, según fuentes

Los Chargers de Los Ángeles están a un paso de reforzar su plantilla con el experimentado corredor Ezekiel Elliott, quien podría integrarse al equipo de prácticas, sujeto a la aprobación de un examen físico. La información fue revelada el lunes a The Associated Press por dos personas familiarizadas con las negociaciones, quienes hablaron bajo condición de anonimato, ya que el movimiento aún no se ha concretado oficialmente.

Con un récord de 11-6, los Chargers se posicionan como el quinto sembrado en la Conferencia Americana (AFC) y se preparan para enfrentar a Houston el próximo sábado en la ronda de comodines. La posible incorporación de Elliott busca aportar experiencia y profundidad a un grupo de corredores que ha enfrentado desafíos recientes por lesiones.

Elliott, quien fue liberado por los Cowboys de Dallas el pasado 31 de diciembre, está en busca de una nueva oportunidad para demostrar su valía. Su liberación respondió a la posibilidad de que un equipo contendiente, como los Chargers, necesitara los servicios de un corredor veterano para la postemporada. Un caso similar ocurrió la temporada pasada cuando Dalvin Cook, tras ser cortado por los Jets de Nueva York, se unió a Baltimore y contribuyó en la victoria sobre Houston en la ronda divisional.

TE PUEDE INTERESAR: Bo Nix hace historia y lleva a los Broncos de Denver de vuelta a los Playoffs tras ocho años

Sin embargo, Elliott no llega en su mejor momento estadístico. Durante los 15 juegos que disputó en esta temporada, acumuló 74 acarreos para 226 yardas, con un promedio de 3,1 yardas por intento, los números más bajos de su carrera. A pesar de esto, su trayectoria lo respalda: el dos veces campeón de acarreos de la NFL cuenta con 9.130 yardas y 74 touchdowns por tierra a lo largo de nueve temporadas.