¿Qué hacer en Saltillo? Enjambre en concierto, Festival Agaveros, nostalgia emo y mucho más

Si aún no tienes planes o no te has enterado de lo que llega a Saltillo este fin de semana, estás en el lugar correcto para comenzar a revisar tu agenda y prepararte para los eventos que llegan en los próximos días.

Enjambre en Saltillo

La banda mexicana de pop rock se presentará este sábado 15 de marzo en el Auditorio Saltillo en punto de las 21:00 horas como parte de su gira nacional 2025, donde tocarán algunos de sus éxitos y sus más recientes lanzamientos.