¡México hace historia! Femenil vence a Gran Bretaña y consigue boleto a LA28

México Femenil convirtió una batalla de alarido en un boleto histórico. La Selección Mexicana de flag football venció 20-19 a Gran Bretaña por la medalla de bronce del Mundial IFAF 2026, disputado en Düsseldorf, y aseguró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina tendrá su debut. México respondió desde el inicio. Tania Rincón conectó con Diana Flores para abrir el marcador y Andrea “Andy” Martínez agregó el punto extra. Después, Rincón encontró a Yaritza Morales, mientras una intercepción de Elizabeth Bourde contuvo a las británicas. México llegó al descanso con ventaja de 13-0 y amplió la diferencia a 20-7 con otro pase de anotación de Rincón para Morales.

Gran Bretaña llevó el encuentro hasta el límite. Su reacción redujo la distancia a un punto cuando restaban alrededor de dos minutos. Con el boleto en juego, México conservó la posesión, agotó el reloj y selló el 20-19 que desató el festejo tricolor. La victoria tiene un valor doble: además del bronce mundial, coloca a México en la primera edición olímpica del flag football. El equipo femenil llegó como número uno del ranking mundial y campeón de los World Games. Tras superar invicto la fase de grupos y eliminar 27-26 a España en Cuartos de Final, cayó 20-6 ante Canadá en Semifinales, pero aprovechó su última vía directa. Como Estados Unidos ya tenía plaza por ser anfitrión de LA28 y alcanzó la Final, el segundo boleto disponible se disputó en el juego por el tercer lugar.

MÉXICO VARONIL NO CONSIGUE EL BOLETO A OLÍMPICOS En la rama varonil, México no logró el objetivo inmediato. El representativo nacional perdió 34-26 ante Canadá en tiempo extra, terminó cuarto y dejó escapar la clasificación directa. Una intercepción al quarterback Diego Arvizu permitió a los canadienses definir el partido, conquistar el bronce y quedarse con la plaza olímpica. El sueño varonil, no obstante, continúa vivo. México deberá ubicarse entre los dos mejores del Campeonato Continental de las Américas 2027 para avanzar a la Olympic Qualifier Series de junio de 2028.

Ese clasificatorio reunirá a 10 selecciones y repartirá tres boletos por rama. El camino se alargó, pero ahora México todavía está al alcance del Tricolor.