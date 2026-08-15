Santos vs Chivas: duelo de urgencias sacude Torreón en el Apertura 2026

Santos Laguna y Chivas se medirán este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. El balón rodará a las 7:10 de la tarde en el Estadio Corona, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX. Ambos necesitan volver de la pausa con puntos para la Liga MX.

La presión es mayor para los Guerreros. El equipo de Renato Paiva ocupa el penúltimo lugar, sin unidades tras perder 3-2 ante Rayados, 1-0 frente al Atlas y 3-0 contra América. Suma dos goles a favor y siete recibidos, además de perder por lesión a Lucas di Yorio; por ello, Eduardo Aguirre apunta a liderar el ataque.

Santos regresó de Estados Unidos con una señal alentadora: venció 2-0 al Philadelphia Union en su último juego de la Leagues Cup. El triunfo no evitó la eliminación, pero cortó la mala racha y ofrece un punto de partida para buscar su primera victoria ante la afición de Torreón.