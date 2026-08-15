Santos vs Chivas: duelo de urgencias sacude Torreón en el Apertura 2026
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Los Guerreros buscan sus primeros puntos ante un Rebaño que pretende trasladar a la Liga MX la confianza recuperada en la Leagues Cup
Santos Laguna y Chivas se medirán este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026. El balón rodará a las 7:10 de la tarde en el Estadio Corona, con transmisión por Canal 5, TUDN y ViX. Ambos necesitan volver de la pausa con puntos para la Liga MX.
La presión es mayor para los Guerreros. El equipo de Renato Paiva ocupa el penúltimo lugar, sin unidades tras perder 3-2 ante Rayados, 1-0 frente al Atlas y 3-0 contra América. Suma dos goles a favor y siete recibidos, además de perder por lesión a Lucas di Yorio; por ello, Eduardo Aguirre apunta a liderar el ataque.
Santos regresó de Estados Unidos con una señal alentadora: venció 2-0 al Philadelphia Union en su último juego de la Leagues Cup. El triunfo no evitó la eliminación, pero cortó la mala racha y ofrece un punto de partida para buscar su primera victoria ante la afición de Torreón.
Chivas también llega con sentimientos encontrados. El cuadro de Gabriel Milito es duodécimo con cuatro puntos, luego de caer 2-0 ante Toluca, vencer 1-0 a Juárez y empatar 1-1 con Puebla. En el torneo binacional cerró con una remontada 2-1 contra Seattle Sounders, insuficiente para avanzar, pero útil para recuperar confianza.
El Guadalajara buscará imponer la posesión y atacar con Roberto Alvarado, Jordan Carrillo y Armando “Hormiga” González. Santos deberá proteger mejor su área y acelerar por las bandas. El primer gol puede marcar el rumbo: los laguneros han remado contra corriente y el Rebaño apenas acumula dos anotaciones en tres jornadas.
El antecedente inmediato favorece a Chivas, ganador 3-0 en el Clausura 2026. Sin embargo, en la última visita rojiblanca al Corona, dentro del Apertura 2025, Santos se impuso 1-0. La urgencia local y el arrastre del Guadalajara prometen tensión en La Laguna.
Antes, Pumas recibirá a Querétaro a las 12:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos suman seis puntos y quedaron fuera de la Leagues Cup. Los universitarios de Esteban Solari quieren prolongar su reacción tras vencer 2-1 a Toluca y golear 5-1 a Juárez; los Gallos buscan confirmar el crecimiento mostrado con sus triunfos sobre Pachuca y Necaxa.
A las 5:00 de la tarde, América recibirá al Atlético de San Luis en el Estadio Banorte. Las Águilas de Guillermo Almada lideran con siete puntos, cinco goles a favor y uno en contra, además de avanzar a Cuartos de Final de la Leagues Cup. San Luis marcha decimoquinto con dos unidades, pero ya venció 2-0 al América en su visita del Clausura 2026.