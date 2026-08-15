¡A una victoria de LA 2028! México va por dos boletos olímpicos en el Mundial de Flag Football

México tendrá dos partidos decisivos en el cierre del Mundial de Flag Football 2026. Las Selecciones Femenil y Varonil disputarán este domingo 16 de agosto la medalla de bronce y una victoria les entregará el boleto directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde la disciplina debutará oficialmente. El primer turno corresponderá al equipo Varonil, que enfrentará a Canadá a las 4:00 horas, tiempo del centro de México. El Tricolor llegó invicto a la ronda eliminatoria después de superar 30-22 a Alemania, 38-25 a Brasil y 38-32 a Suiza; posteriormente doblegó 33-19 a Panamá en Cuartos de Final.

La clasificación parecía al alcance en Semifinales, pero Estados Unidos se impuso 42-40 en un duelo que se resolvió por sólo dos puntos. Canadá también quedó a un paso de la Final tras perder 41-36 ante Italia, por lo que ambos representativos norteamericanos se encontrarán en un choque sin margen de error. A las 5:30 horas entrará en acción México Femenil ante Gran Bretaña. El conjunto encabezado por la quarterback Diana Flores abrió con triunfos sobre Alemania (38-14), Eslovenia (53-24) e Italia (14-12), antes de sobrevivir 27-26 frente a España en unos dramáticos Cuartos de Final. Sin embargo, Canadá frenó a las mexicanas 20-6 en Semifinales. Las rivales tomaron ventaja de 12-0 antes del descanso y el único touchdown tricolor llegó mediante una conexión de Diana Flores con Silvia Contreras. Del otro lado del cuadro, Estados Unidos eliminó 27-21 a Gran Bretaña.

¿Por qué el tercer lugar da el pase a Los Ángeles 2028? El Mundial reparte dos plazas por rama, pero Estados Unidos ya estaba clasificado por ser el país anfitrión. Al avanzar a las dos Finales, el boleto disponible se recorrió hacia el ganador de cada partido por el bronce. Italia ya aseguró su sitio en la rama Varonil y Canadá hizo lo propio en la Femenil. Así, el cierre en Düsseldorf tendrá carácter histórico. México no sólo buscará subir dos veces al podio mundial: frente a Canadá y Gran Bretaña se jugará la posibilidad de contar con sus dos selecciones en el estreno olímpico del flag football. Los encuentros podrán verse en vivo y gratis mediante ESPN y YouTube.