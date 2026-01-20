Titans y Dolphins apuestan por la defensa: Robert Saleh y Jeff Hafley, sus nuevos head coaches

La NFL 2026 abrió su carrusel de entrenadores con dos movimientos de alto impacto: Titans de Tennessee y Dolphins de Miami apostaron por perfiles defensivos para encabezar sus respectivos proyectos, anunciando las llegadas de Robert Saleh y Jeff Hafley como nuevos head coaches rumbo a la próxima temporada.

En Tennessee, la directiva cerró la contratación de Saleh para iniciar una nueva etapa tras un ciclo irregular.

El entrenador, de 46 años, vuelve a ocupar un puesto de head coach luego de su paso por los Jets y de una reciente etapa como coordinador defensivo en San Francisco, donde sus unidades se distinguieron por la presión constante al quarterback y la disciplina en cobertura.

Los Titans confían en que su identidad defensiva, sumada a un roster joven y margen salarial para reforzarse, marque un punto de inflexión inmediato.

Saleh asumirá un rol protagónico en el costado defensivo, con la intención de establecer una cultura física y competitiva desde el primer día del offseason.