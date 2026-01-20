Titans y Dolphins apuestan por la defensa: Robert Saleh y Jeff Hafley, sus nuevos head coaches

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Americano
/ 20 enero 2026
    Titans y Dolphins apuestan por la defensa: Robert Saleh y Jeff Hafley, sus nuevos head coaches
    Robert Saleh y Jeff Hafley fueron presentados como nuevos entrenadores en jefe de los Titans de Tennessee y Dolphins de Miami, respectivamente, de cara a la temporada NFL 2026. FOTOS: ESPECIAL

Tennessee y Miami inician una nueva era en el carrusel de entrenadores de la NFL al contratar a Robert Saleh y Jeff Hafley como head coaches para la Temporada 2026

La NFL 2026 abrió su carrusel de entrenadores con dos movimientos de alto impacto: Titans de Tennessee y Dolphins de Miami apostaron por perfiles defensivos para encabezar sus respectivos proyectos, anunciando las llegadas de Robert Saleh y Jeff Hafley como nuevos head coaches rumbo a la próxima temporada.

En Tennessee, la directiva cerró la contratación de Saleh para iniciar una nueva etapa tras un ciclo irregular.

El entrenador, de 46 años, vuelve a ocupar un puesto de head coach luego de su paso por los Jets y de una reciente etapa como coordinador defensivo en San Francisco, donde sus unidades se distinguieron por la presión constante al quarterback y la disciplina en cobertura.

TE PUEDE INTERESAR: Dinos apuestan por talento de Lobos de la UAdeC y refuerzan su roster rumbo a la LFA

Los Titans confían en que su identidad defensiva, sumada a un roster joven y margen salarial para reforzarse, marque un punto de inflexión inmediato.

Saleh asumirá un rol protagónico en el costado defensivo, con la intención de establecer una cultura física y competitiva desde el primer día del offseason.

Por su parte, Miami optó por Jeff Hafley para liderar el relevo tras la salida de Mike McDaniel.

Hafley, también de 46 años, llega procedente de Green Bay, donde fungió como coordinador defensivo y logró colocar a los Packers entre las defensas más eficientes en métricas clave como puntos permitidos y yardas totales.

Con experiencia previa como head coach colegial en Boston College y un amplio recorrido en el desarrollo de perímetros defensivos, el nuevo estratega de los Dolphins tendrá el reto de redefinir la identidad del equipo y potenciar un plantel con talento probado, pero que viene de una campaña sin playoffs.

Ambas contrataciones reflejan una tendencia clara en este inicio de offseason: franquicias que buscan orden, intensidad y estructura desde la defensa para acelerar su regreso a la pelea por la postemporada.

Tanto Titans como Dolphins apuestan por entrenadores con trayectoria comprobada y liderazgo fuerte, con la mira puesta en competir desde 2026 y sentar bases sólidas a largo plazo.

Temas


Fichajes
Futbol Americano

Organizaciones


NFL
Miami Dolphins
Tennessee Titans

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Trump: Hombre con hambre

Trump: Hombre con hambre
true

Un año de Trump: soberanía de saliva de Sheinbaum
Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada

Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
Elementos de la Policía de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al joven señalado por un homicidio ocurrido en el barrio de San Agustín Ohtenco, en la alcaldía Milpa Alta

Joven presume por error a su madre que degolló a un hombre en Milpa Alta, CDMX
La Constancia de Situación Fiscal es un documento indispensable para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en México.

SAT: Paso a paso para generar la Constancia de Situación Fiscal sin e.firma desde casa

El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los intensos llamados y la presión en redes sociales de las fanáticas de la banda de K-pop, BTS, se hicieron notar.

Ticketmaster revela mapa del escenario 360° de BTS para México; Profeco exige precios claros a Ocesa
Cristiano Ronaldo durante su etapa como jugador de la Juventus, periodo en el que se originó la disputa salarial.

Cristiano Ronaldo gana batalla legal: no devolverá millones a la Juventus