Titans y Dolphins apuestan por la defensa: Robert Saleh y Jeff Hafley, sus nuevos head coaches
Tennessee y Miami inician una nueva era en el carrusel de entrenadores de la NFL al contratar a Robert Saleh y Jeff Hafley como head coaches para la Temporada 2026
La NFL 2026 abrió su carrusel de entrenadores con dos movimientos de alto impacto: Titans de Tennessee y Dolphins de Miami apostaron por perfiles defensivos para encabezar sus respectivos proyectos, anunciando las llegadas de Robert Saleh y Jeff Hafley como nuevos head coaches rumbo a la próxima temporada.
En Tennessee, la directiva cerró la contratación de Saleh para iniciar una nueva etapa tras un ciclo irregular.
El entrenador, de 46 años, vuelve a ocupar un puesto de head coach luego de su paso por los Jets y de una reciente etapa como coordinador defensivo en San Francisco, donde sus unidades se distinguieron por la presión constante al quarterback y la disciplina en cobertura.
Los Titans confían en que su identidad defensiva, sumada a un roster joven y margen salarial para reforzarse, marque un punto de inflexión inmediato.
Saleh asumirá un rol protagónico en el costado defensivo, con la intención de establecer una cultura física y competitiva desde el primer día del offseason.
Por su parte, Miami optó por Jeff Hafley para liderar el relevo tras la salida de Mike McDaniel.
Hafley, también de 46 años, llega procedente de Green Bay, donde fungió como coordinador defensivo y logró colocar a los Packers entre las defensas más eficientes en métricas clave como puntos permitidos y yardas totales.
Con experiencia previa como head coach colegial en Boston College y un amplio recorrido en el desarrollo de perímetros defensivos, el nuevo estratega de los Dolphins tendrá el reto de redefinir la identidad del equipo y potenciar un plantel con talento probado, pero que viene de una campaña sin playoffs.
Ambas contrataciones reflejan una tendencia clara en este inicio de offseason: franquicias que buscan orden, intensidad y estructura desde la defensa para acelerar su regreso a la pelea por la postemporada.
Tanto Titans como Dolphins apuestan por entrenadores con trayectoria comprobada y liderazgo fuerte, con la mira puesta en competir desde 2026 y sentar bases sólidas a largo plazo.