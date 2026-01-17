Falcons apuestan por Kevin Stefanski como su nuevo entrenador en jefe

Los Falcons de Atlanta oficializaron la contratación de Kevin Stefanski como su nuevo entrenador en jefe, movimiento clave con el que la franquicia inicia una nueva etapa.

El acuerdo alcanzado es por cinco años, una señal clara de la confianza de la organización en el proyecto deportivo que encabezará el estratega estadounidense.

Stefanski, de 43 años, llega a Atlanta luego de seis temporadas al frente de los Browns de Cleveland, etapa en la que logró consolidarse como uno de los entrenadores más respetados de la liga.

Con Cleveland acumuló un récord global de 45-56, además de dos apariciones en playoffs, rompiendo una larga sequía de postemporada para la franquicia.

Durante su paso por los Browns, Stefanski fue reconocido en dos ocasiones como Entrenador del Año de la NFL por la Associated Press, en 2020 y 2023, gracias a su capacidad para maximizar el talento del roster y establecer una identidad ofensiva clara.