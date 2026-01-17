Falcons apuestan por Kevin Stefanski como su nuevo entrenador en jefe

Fútbol Americano
/ 17 enero 2026
    Falcons apuestan por Kevin Stefanski como su nuevo entrenador en jefe
    Kevin Stefanski fue presentado como nuevo entrenador en jefe de los Falcons de Atlanta tras firmar un acuerdo por cinco años en la NFL. FOTO: X

El exhead coach de los Browns firmó un contrato por cinco años y encabezará el nuevo proyecto deportivo de Atlanta rumbo a las próximas temporadas de la NFL

Los Falcons de Atlanta oficializaron la contratación de Kevin Stefanski como su nuevo entrenador en jefe, movimiento clave con el que la franquicia inicia una nueva etapa.

El acuerdo alcanzado es por cinco años, una señal clara de la confianza de la organización en el proyecto deportivo que encabezará el estratega estadounidense.

Stefanski, de 43 años, llega a Atlanta luego de seis temporadas al frente de los Browns de Cleveland, etapa en la que logró consolidarse como uno de los entrenadores más respetados de la liga.

Con Cleveland acumuló un récord global de 45-56, además de dos apariciones en playoffs, rompiendo una larga sequía de postemporada para la franquicia.

Durante su paso por los Browns, Stefanski fue reconocido en dos ocasiones como Entrenador del Año de la NFL por la Associated Press, en 2020 y 2023, gracias a su capacidad para maximizar el talento del roster y establecer una identidad ofensiva clara.

Su trabajo lo colocó constantemente entre los candidatos más cotizados cuando surgieron vacantes en otras organizaciones.

Antes de asumir su primer puesto como head coach, Stefanski desarrolló gran parte de su carrera en los Vikings de Minnesota, donde pasó 14 años en distintos cargos dentro del staff, experiencia que le permitió construir un perfil completo como estratega y líder de vestidor.

Para los Falcons de Atlanta, la llegada de Stefanski representa un intento por recuperar competitividad en la NFC y sentar las bases de un proyecto a mediano y largo plazo.

La organización busca estabilidad, desarrollo del talento joven y una estructura sólida que le permita volver a pelear por puestos de playoffs, objetivos que ahora quedan bajo la responsabilidad del nuevo entrenador en jefe.

