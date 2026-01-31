Valkirias Lingerie inicia nueva etapa y confirma participación en la LIFFEN 2026

Luego de haber anunciado su baja de la temporada 2025 por causas de fuerza mayor, Valkirias Lingerie Football confirmó su regreso a la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN) para la temporada 2026, marcando una nueva etapa dentro de su proyecto deportivo.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a su afición, en el que el equipo adelantó su preparación rumbo al próximo ciclo competitivo. La publicación fue acompañada por la imagen de una de sus jugadoras con la leyenda “¿Están listos? Temporada 2026”, lo que generó respuesta inmediata por parte de seguidores y miembros de la comunidad del futbol americano femenil.

En entrevista, Sol Rodríguez, manager del equipo, explicó que el regreso de Valkirias viene acompañado de cambios estructurales importantes. “Tengo nueva presidenta, tengo nuevo head coach. El 14 de febrero es la junta de dueños en Mérida”, señaló, detallando que será en dicha reunión donde la liga dará a conocer los pormenores oficiales de la temporada 2026.