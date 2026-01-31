Valkirias Lingerie inicia nueva etapa y confirma participación en la LIFFEN 2026
El equipo anunció cambios en su estructura directiva, el pago de una multa impuesta por la liga y el nombramiento de Argelia Amador como nueva presidenta, en una nueva etapa del proyecto deportivo
Luego de haber anunciado su baja de la temporada 2025 por causas de fuerza mayor, Valkirias Lingerie Football confirmó su regreso a la Liga de Football Femenil Nacional (LIFFEN) para la temporada 2026, marcando una nueva etapa dentro de su proyecto deportivo.
El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a su afición, en el que el equipo adelantó su preparación rumbo al próximo ciclo competitivo. La publicación fue acompañada por la imagen de una de sus jugadoras con la leyenda “¿Están listos? Temporada 2026”, lo que generó respuesta inmediata por parte de seguidores y miembros de la comunidad del futbol americano femenil.
En entrevista, Sol Rodríguez, manager del equipo, explicó que el regreso de Valkirias viene acompañado de cambios estructurales importantes. “Tengo nueva presidenta, tengo nuevo head coach. El 14 de febrero es la junta de dueños en Mérida”, señaló, detallando que será en dicha reunión donde la liga dará a conocer los pormenores oficiales de la temporada 2026.
Rodríguez también confirmó que la organización recibió una sanción económica por parte de la liga tras su salida en 2025, situación que ya fue atendida internamente. “Se nos asignó una multa por parte de la liga, sin embargo hay Valkirias Lingerie para este año. Nos haremos cargo de la multa y seguiremos participando”, explicó.
Como parte de los ajustes, el equipo realizó una revisión interna de su funcionamiento. “Hicimos ajustes como tal, pues algunos engranes no estaban funcionando bien”, añadió la manager, dejando en claro que el objetivo es regresar con una estructura más sólida.
Dentro de los cambios directivos, se confirmó el nombramiento de Argelia Amador como nueva presidenta de Valkirias Lingerie Football. Amador es ex jugadora de futbol americano y formó parte del equipo VQueens, experiencia que ahora trasladará al ámbito administrativo.
El regreso de Valkirias se da después de un periodo reciente en el que el equipo había mostrado un buen rendimiento competitivo, incluso colocándose entre los primeros lugares del standing antes de su retiro temporal. Con estos movimientos, la organización busca retomar su lugar dentro de la LIFFEN y dar continuidad a un proyecto que mantiene presencia en la escena nacional del futbol americano femenil.